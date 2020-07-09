أفضل فيتامين لعلاج البشرة الشاحبة

القاهرة (زمان التركية)ــ الفيتامينات عامل أساسي للحفاظ على صحة الجسم والقيام بوظائفه بشكل طبيعي، ولا تعتبر صحة البشرة شئ منفصل عن صحة الجسم، لذلك قد يعاني البعض من البشرة الشاحبة بسبب نقص الفيتامينات، لنتعرف في المقال التالي من موقع (كل يوم معلومة طبية) على أفضل فيتامين للبشرة الشاحبة والفيتامينات الأخرى المهمة للبشرة.

صحة بشرتك دليل على صحة جسمك، لذلك الحفاظ عليها يحتاج منك بعض الاهتمام ومراعاة بعض الأساسيات التي ينصح بها أغلب الأطباء كالحد من تعرضك للأشعة فوق البنفسجة، وعدم إهمال الواقيات ضد الشمس عند الخروج نهارا.

لكن من المهم أيضا أن تعرف أن الشمس مصدر أساسي لحصولك على فيتامين د المهم لصحة جلدك وجسمك، إلى جانب مجموعة من الفيتامينات الأخرى المهمة كـ فيتامين C وفيتامين K وبالطبع فيتامين ب 12 وفيتامين E، ويمكن الحصول عليهم من مصادر مختلفة خاصة الأطعمة.

على العموم التعرض لحوالي 10 إلى 15 دقيقة للشمس، سيكون جيد لتمنح جسمك فيتامين د، إلى جانب مصادره الأخرى، تعرف عليها من خلال مقال مصادر فيتامين د.

إذا كيف يؤثر نقص الفيتامينات على بشرتك؟ حسنا قد يظهر ذلك من خلال الأعراض التالية:

– ظهور بقع سوداء وخشنة على الجلد.

– ملاحظة الاحمرار.

– جفاف الجلد وإمكانية ظهور التجاعيد.

توجد مصادر متنوعة للفيتامينات يمكن الحصول عليها، لكن تعتبر المكملات بديل للبعض ممن لا يمكنهم الحصول على ما يكفيهم من خلال المصادر الطبيعية كالطعام، ولكن يجب أن يكون تناول المكملات والفيتامينات باستشارة الطبيب.

* أفضل فيتامين للبشرة الشاحبة

في الحقيقة يصعب القول أن هناك فيتامين واحد فقط هو الأفضل على الإطلاق لبشرتك، بل هناك مجموعة متنوعة من الفيتامينات التي أن تفيد بشرتك في الواقع ومنها:

– فيتامين سي

هنا قد نعطي فيتامين سي مركز متقدم من الفيتامينات المهمة لبشرتك، حيث تحتوي الطبقات الخارجية والداخلية لجلدك على مستويات عالية من فيتامين C، بالإضافة إلى الدور المهم الذي يلعبه الفيتامين في إنتاج الكولاجين المهم جدا للبشرة والذي يكافح علامات الشيخوخة على البشرة.

وتعتبر الحمضيات مثل البرتقال والليمون من مصادر فيتامين سي إلى جانب بعض الخضروات كالبروكلي والسبانخ.

– فيتامين د للبشرة

فيتامين د مهم جدا لصحة جسمك وجلدك أيضا، ويقوم كل من الكلى والكبد بنقل هذا الفيتامين إلى كل جسمك بما فيها الجلد، وبالتالي يكون لون بشرتك أكثر صحة، بل قد يكون لفيتامين د دور في علاج بعض الحالات مثل الصدفية.

ستساعد بعض أنواع الأطعمة المدعمة بفيتامين د إلى جانب التعرض 10 دقائق لأشعة الشمس (قد تختلف المدة من شخص إلى آخر، لذلك يجب استشارة الطبيب) من خلال الساعدين أو أسفل الساقين بدون واقي الشمس على توفير الفيتامين لجسمك، لكن احذر أن تترك جلدك معرض للشمس لمدة طويلة دون حماية فيبدأ جلدك في الاحمرار أو الحرق.

فيتامين ب 12 للبشرة

نقص فيتامين ب 12 في شحوب البشرة وظهورها باللون الأصفر أحيانا وهو ما قد يتم تصنيفه باليرقان، وتحدث تلك الحالة نتيجة عدم قيام جسمك بتوفير الكمية المطلوبة من خلايا الدم الحمراء، والتي لها دور أساسي في منح جلدك لونه الطبيعي، وفقدانك للكمية المطلوبة من خلايا الدم الحمراء، يظهر على بشرتك فيجعلها كأنها باهتة اللون وشاحبة.

لذلك تبرز أهمية فيتامين ب 12 في تعزيز إنتاج هذه الخلايا الحمراء، والتي تحميك أيضا من مشكلة حالة طبية اسمها فقر الدم الضخم الأرومات، وينتج عنها مشكلة الشحوب للبشرة.

فيتامين هـ للبشرة

يعتبر فيتامين هـ أو E واحد من مضادات الأكسدة التي يكون لها دور في الحفاظ على صحة البشرة، خاصة من الآثار السلبية التي تنتج عن أشعة الشمس، حيث يساعد فيتامين هـ منع ضرر الأشعة فوق البنفسجية على الجلد، وبالتالي حماية الجلد من تكون البقع والتجاعيد. يمكن أن يكون لفيتامين هـ دور في علاج بعض الحالات الجلدية مثل الحماية من جفاف البشرة وعلاج التهاب الجلد، ونستطيع الاستفادة من هذا الفيتامين من خلال بعض المصادر المتنوعة مثل المكسرات وبذور عباد الشمس، أو تناول المكملات.

في النهاية وبعد أن تعرفنا على أهم الفيتامينات للبشرة، نصيحتنا هي الاهتمام بالحصول عليها من خلال مصادرها الطبيعية، وفي حال كان هناك صعوبة لتحقيق ذلك، قد تكون المكملات هي الحل البديل، ولكن يجب استشارة الطبيب، ويمكنك معرفة المزيد عن أنواع البشرة وكيفية العناية بها.

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