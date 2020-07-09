بلال أردوغان يعلن تأجيل دورة الألعاب الدولية للشعوب الرحل

أنقرة (زمان التركية)ــ قررت تركيا، تأجيل دورة الألعاب الدولية للشعوب الرحل التي كانت مقررة العام الجاري إلى 2021.

وبسبب فيروس كورونا، أعلن المنتدى الدولي للألعاب التقليدية اليوم الخميس، تأجيل النسخة الرابعة من الدورة.

وقال بلال نجل الرئيس أردوغان الذي يترأس الاتحاد العالمي للرياضات التقليدية: “كان من المقرر إجراء فعاليات النسخة الرابعة لدورة الألعاب الدولية للشعوب الرحل في تركيا هذا العام، لكن نتيجة الاستشارات بين مجلس تعاون الدول الناطقة بالتركية (المجلس التركي) ووزارة الشباب والرياضة التركي، والاتحاد العالمي للألعاب التقليدية، تم تأجيل الفعالية إلى العام المقبل بسبب كورونا”. وفق وكالة الأناضول.

يذكر أن النسخة الثالثة من دورة الألعاب الدولية للشعوب الرحل، جرت في قرغيزستان التي طرحت مبادرة تنظيم الألعاب العالمية للشعوب الرحل في مؤتمر القمة الثاني للمجلس التركي عام 2012، ولاقت تأييدا من رؤساء الدول الأعضاء بالمجلس.

وحتى الآن، نظمت ثلاث جولات من الألعاب العالمية للشعوب الرحل وجمعت الألعاب الآلاف من الرياضيين والمتفرجين، فضلا عن كبار المسؤولين الحكوميين من جميع أنحاء العالم.

وتعتمد 6 حكومات، التركية ولهجاتها لغة رسمية لها، هي أذربيجان، وجمهورية شمال قبرص التركية، وتركمانستان، وأوزبكستان، وقرغيزيا، وكازاخستان.

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