9 يوليو 2020

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تركيا تعلن القبض على 10 منتمين لداعش بينهم فلسطيني وسوريين

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فى :آخر الأخبار, أخبار تركيا
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تركيا تعلن القبض على 10 منتمين لداعش بينهم فلسطيني وسوريين
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إسطنبول (زمان التركية)ــ أعلنت السلطات التركية توقيف 10 مشتبهين نصفهم عرب، خلال عملية أمنية ضد تنظيم “داعش” الإرهابي في مدينة إسطنبول.

وقالت وكالة الأناضول إن فرق مكافحة الإرهاب نفذت صباح الخميس عملية للقبض على أشخاص يشتبه بأنهم من “الإرهابيين الأجانب” المرتبطين بـ”داعش” .

الفرق الأمنية داهمت 10 أقضية تابعة لإسطنبول، وألقت القبض على 10 أشخاص، بينهم أذربيجاني و4 سوريين، وفلسطيني وأوزبكي و3 أتراك.

وضبطت الفرق مسدسات فارغة وأجهزة اتصال لاسلكية في الأماكن التي شملتها العملية.

ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة إنه بدأ اتخاذ إجراءات الترحيل بحق السوريين والفلسطيني والأوزبكي، بينما تتواصل التحقيقات مع المواطنين الأتراك والأذربيجاني.

Attakallum2
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