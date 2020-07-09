تنتقل بالمياه… الأميبا آكلة المخ ظهرت في تركيا

أنقرة (زمان التركية) – حذر بروفيسور تركي من أن الأميبا الآكلة للدماغ التي اكتشفت مؤخرًا في الولايات المتحدة الأمريكية قبل أيام يمكنها أن تنتقل إلى الإنسان عن طريق المياه، محذرًا من أنه ظهرت إصابة بالمرض في تركيا.

البروفيسور محمد جيهان، رئيس قسم الأمراض المعدية للأطفال في كلية الطب بجامعة حاجه تابه، أدلى بتصريحات حول الأميبا أحادية الخلية المعروفة باسم “Naegleria fowleri” والتي تم اكتشافها في الولايات المتحدة الأمريكية قبل أيام.

وأوضح أن فترة حضانة الأميبا تتراوح بين 1-9 أيام، وأنها تصل إلى المخ من خلال عصب الشم الموجودة في أنف الإنسان الذي ينزل إلى المياه، مشيرًا إلى أن أعراض الإصابة بالمرض الجديد تبدأ بارتفاع حرارة الجسم، والصداع، والقيئ، والغثيان، بعدها خلال أيام تظهر أعراض مرض التهاب السحايا، في الفترة التالية يحدث ارتباك في الوعي، مشيرًا إلى أن الحالات التي تصل إلى هذا المستوى تسجل وفاة بنسبة 100%.

وقال: “هناك بعض الأنواع من الأميبا منتشرة لدينا في تركيا في المناطق الجنوبية الشرقية. الأميبا تكون في الأمعاء وفي بعض الأحيان تنتقل إلى الدم وتؤثر على الأعضاء الأخرى. وتكون منتشرة في فصل الصيف. ولكن هناك أنواع أخرى من الأميبا حول العالم. هذا النوع هو أميبا تنتقل إلى الإنسان عن طريق المياه وتعرف في الولايات المتحدة الأمريكية منذ فترة طويلة. تلتصق بأنسجة المخ، وتحدث بشكل نادر سنويًا هناك”.

البروفيسور جيهان أوضح أنه قد تم تسجيل حالة مصابة بالأميبا الآكلة للمخ في مدينة أسكي شهير في عام 2017، قائلًا: “هناك دراسات تقوم بها كليات الطب البيطري. وتم إعداد تقارير حول وجود آثار لذلك في المياه في الكثير من المدن. أي أنها موجودة في تركيا، ولكنه ليس مرضًا منتشرًا في تركيا بكثرة. عند الإصابة بها تلتصق بغشاء المخ وكذلك أنسجته. ولكن عند تشخيص الحالة مبكرًا، يمكن علاجه. ينتقل إلى الإنسان عن طريق المياه، ولكن لم يلاحظ انتقاله من إنسان لآخر حتى الآن”.

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