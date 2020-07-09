دميرتاش: الانتخابات المقبلة ستكون الأعظم في تاريخ تركيا

أدرنة (زمان التركية) – أكَّد الزعيم الكردي المعتقل صلاح الدين دميرتاش أن الانتخابات المقبلة ستكون الأولى التي يخسر فيها حزب العدالة والتنمية، لكن المستقبل لا يمكن بناؤه على مجرد معاداة ومعارضة الحزب الحاكم.

دميرتاش رئيس حزب الشعوب الديمقراطي السابق المعتقل في سجون منذ نوفمبر 2016، قال من خلال تغريدة على تويتر: “الانتخابات المقبلة ستكون الأكثر أهمية وعظمة في تاريخ تركيا السياسي. من خلال هذه الانتخابات سيكون لدينا الفرصة لإعادة إنشاء الديمقراطية بالمعنى الحقيقي”.

وأكَّد دميرتاش على ضرورة إطلاق نضال فعَّال داخل البرلمان وخارجه، مشددًا على ضرورة التلاحم دون التفرقة بين الأتراك، والأكراد والعلويين والسنة، والعلمانيين والمحافظين.

وشدد الزعيم الكردي على أن المستقبل لا يمكن إقامته على معاداة حزب العدالة والتنمية فقط، قائلًا: “لن يكون الحديث بعد ذلك عن حزب العدالة والتنمية، وإنما عن المستقبل. سيخسر حزب العدالة والتنمية في أول انتخابات مقبلة. لذلك فإن تقديم بدائل قوية قادرة على جمع المجتمع حول مبادئ الديمقراطية، مسؤولية تاريخية على عاتق المعارضة”.

وترفض السلطات التركية الإفراج عن دميرتاش بالرغم من قرار المحكمة الدستورية التركية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بضرورة الإفراج عنه.

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