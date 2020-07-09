زلزال بقوة 4.4 ريختر يضرب ملاطية وسط تركيا

أنقرة (زمان التركية) – ضرب زلزال بقوة 4.4 درجة على مقياس ريختر بلدة بطال غازي بمركز مدينة ملاطية وسط تركيا، بعد منتصف ليل أمس الأربعاء.

وبحسب إدارة الطوارئ والكوارث الطبيعية وقع الزلزال في تمام الساعة 23.57 بتوقيت تركيا ببلدة بطال غازي.

وأثارت الهزة الأرضية حالة من الذعر في أوساط سكان المدينة الذين قام بعضهم بمغادرة منازلهم.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, gece yarısı 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Can ve mal kaybı yaşanmadı. pic.twitter.com/5yAoFc19ZJ — ARTI TV (@ArtiTV_) July 9, 2020



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