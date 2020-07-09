9 يوليو 2020

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زلزال بقوة 4.4 ريختر يضرب ملاطية وسط تركيا

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فى :آخر الأخبار, أخبار تركيا
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زلزال بقوة 4.4 ريختر يضرب ملاطية وسط تركيا
zaman

أنقرة (زمان التركية) – ضرب زلزال بقوة 4.4 درجة على مقياس ريختر بلدة بطال غازي بمركز مدينة ملاطية وسط تركيا، بعد منتصف ليل أمس الأربعاء.
وبحسب إدارة الطوارئ والكوارث الطبيعية وقع الزلزال في تمام الساعة 23.57 بتوقيت تركيا ببلدة بطال غازي.
وأثارت الهزة الأرضية حالة من الذعر في أوساط سكان المدينة الذين قام بعضهم بمغادرة منازلهم.


Attakallum2
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