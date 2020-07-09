9 يوليو 2020

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غلطة سراي يواصل الهزيمة.. خسارة فادحة أمام ألانيا سبور

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فى :آخر الأخبار, رياضة
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غلطة سراي يواصل الهزيمة.. خسارة فادحة أمام ألانيا سبور
zaman

إسطنبول (زمان التركية) – واصل نادي غلطة سراي التركي سلسلة إخفاقاته، وخسر مباراة جديدة أمام نادي ألانيا سبور بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.
واستضاف نادي ألانيا سبور نادي غلطة سراي ضمن مباريات الأسبوع 31 من مباريات الدوري الممتاز لكرة القدم.

الشوط الأول من المباراة انتهى بتقدم نادي ألانيا سبور بهدفين مقابل هدف واحد، وواصل تقدمه في الشوط الثاني لتنتهي المباراة بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد.
بهذا يتوقف رصيد نادي غلطة سراي عند 52 نقطة في المركز الرابع، بينما يرتفع رصيد نادي ألانيا سبور إلى 51 نقطة في المركز الخامس.

Attakallum2
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