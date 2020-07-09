9 يوليو 2020

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مصطفى الفقي: أردوغان يسعى لتقسيم ليبيا

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فى :آخر الأخبار, العالم العربي
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مصطفى الفقي: أردوغان يسعى لتقسيم ليبيا
zaman

طبرق (زمان التركية) – علَّق المفكر السياسي الدكتور مصطفى الفقي، على آخر تطورات الأوضاع في ليبيا، معربًاعن تأييده وإشادته بمبادرة حل الأزمة الليبية التي انطلقت من العاصمة المصرية القاهرة تحت عنوان “إعلان القاهرة”.
الفقي أكد في تصريحاته مع برنامج “يحدث في مصر” مع الإعلامي شريف عامر على قناة “إم بي سي مصر”، عبر تقنية “سكايب”، أن إعلان القاهرة يتميز بالاعتدال والعقلانية، ويعتبر توضيحًا صريحًا للموقف المصري من الأزمة الليبية.
وأوضح الفقي أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يسعى لتقسيم ليبيا ونشر الإرهاب للسيطرة على الثروات الليبية.
وشدد على أن مصر دولة كبيرة لها حق الحديث عن ملف جارتها الليبية، من خلال مطالبتها بضرورة استقلال الأراضي الليبية.

Attakallum2
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