10 يوليو 2020

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كتلة الأمن النيابية العراقية: تركيا لم تحترم حسن الجوار.. وبغداد وأربيل “ضعيفتان”

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فى :آخر الأخبار, أخبار تركيا
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كتلة الأمن النيابية العراقية: تركيا لم تحترم حسن الجوار.. وبغداد وأربيل “ضعيفتان”
zaman

بغداد (زمان التركية): وصفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان بـ” الضعيفتين” لعدم اتخاذ اي اجراءات بحق الانتهاك التركي.

وقال عضو اللجنة بدر الزيادي في تصريح صحفي: “إن صمت الحكومة وعدم قيام الاقليم بصد التوغل التركي ومنعه من استخدام الاراضي العراقية لضرب حزب العمال، يدلان على ضعف الحكومة”، مبينا: “إن القوات التركية لم تحترم قواعد حسن الجوار والاعراف الدولية”.

وأضاف: “إن استمرار التوغل التركي حتى اليوم واقامة الثكنات العسكرية، أمر مرفوض لا يمكن السكوت عنه”، داعيًا  إلى عقد حوار رسمي بين بغداد وأنقرة لمناقشة الاعتداءات المتكررة.

 

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