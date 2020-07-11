علاج آثار الحبوب والندبات بمستحضرات طبية وطبيعية

عمان (زمان التركية)ــ يمكن الإستعانة ببعض الطرق التي تساعد في تقليل ظهور آثار الحبوب وتعزيز صحة البشرة، وفي المقال التالي من موقع (الطبي) سنتعرف كيف يمكن التخلص من آثار الحبوب والندبات المزعجة.

*علاج آثار الحبوب بالمستحضرات الموضعية

هناك بعض المستحضرات الموضعية التي يمكن استخدامها في التخلص من آثار الحبوب، ولكن ينصح باستشارة الطبيب أولاً لتحديد العلاج المناسب من بين هذه العلاجات.

*حمض الساليسيليك

حمض الساليسيليك (بالإنجليزية: Salicylic acid) هو مركب طبيعي يتوفر في منتجات العناية بالبشرة والتخلص من حب الشباب، ويمكن أن يساعد حمض الساليسيليك في إزالة الأوساخ وخلايا الجلد الميتة التي تسبب انسداد المسام وظهور الحبوب، كما أنه يخفف التورم والاحمرار في المنطقة المصابة بالحبوب، مما قد يقلل من ظهور الندوب.

ويعتبر حمض الساليسيليك مفيداً لجميع أنواع الندبات، ولذلك ينصح بإضافته إلى روتين العناية اليومية بالبشرة في حالة المعاناة من حب الشباب، ولكن يجب اختبار منتجات حمض الساليسيليك على منطقة صغيرة وغير مكشوفة أولاً، وذلك للتأكد من من أنه لا يسبب أي تهيج أو التهاب في البشرة، وخاصةً إذا كانت البشرة حسّاسة.

*الرتينويد

قد يساعد الرتينويد الموضعي (بالإنجليزية: Retinoid) في التخلص من ندبات حب الشباب، وذلك بفضل خصائصها المضادة للإلتهاب، كما أنها تساعد في سرعة تجديد خلايا الجلد، وهو أمر ضروري للتخلص من الجلد الميت الذي يسبب مظهر غير صحي للبشرة، ويمكن أن يساعد الرتينويد في تفتيح ندبات الحبوب شديدة التصبغ، بما في ذلك الندبات التي تصيب الأشخاص ذوي البشرة الداكنة.

يجب الإنتباه لأن الرتينويد يمكن أن يزيد حساسية البشرة لأشعة الشمس، ولذلك ينبغي استخدام واقي الشمس عند الخروج من المنزل في حالة استخدام الرتينويد في علاج حب الشباب أو الندبات.

*أحماض ألفا هيدروكسي

أحماض ألفا هيدروكسي (بالإنجليزية: Alpha hydroxy acids) هي شكل خفيف من الأحماض يزيل الطبقة الخارجية من الجلد ليكشف عن بشرة جديدة ونضرة أسفلها. يمكن أن تساعد أحماض ألفا هيدروكسي في التخلص من خلايا الجلد الميتة ومنع انسداد المسام، كما أنها تساهم في علاج حب الشباب وتقلل من ظهور الندبات التي تسببها هذه الحبوب، وبالتالي سوف تستعيد البشرة لونها الطبيعي بعد التصبغ الذي ينتج عن آثار الحبوب.

*حمض اللاكتيك

يمكن أن يعمل حمض اللاكتيك (بالإنجليزية: Lactic acid) كمقشر لطيف لإزالة خلايا الجلد الميتة، وقد يساعد في الحد من ظهور الندوب وتنعيم النسيج العام للبشرة. أيضًا يمكن أن يساعد حمض اللاكتيك في تفتيح أنسجة الندوب الداكنة، ولكنه قد يسبب فرط التصبغ في بعض الأحيان، ولهذا يجب اختبار المنتج الذي يحتوي على حمض اللاكتيك أولاً على منطقة صغيرة وغير مكشوفة من الجلد قبل استخدامه في علاج ندبات الحبوب.

تحتوي العديد من منتجات حب الشباب على حمض اللاكتيك، كما أنه يتوفر في خل التفاح المخفف، مما يجعله علاج طبيعي فعّال وبتكلفة قليلة.

*وصفات طبيعية لآثار الحبوب

أيضاً يمكن تجربة بعض الوصفات الطبيعية الآمنة للتخلص من آثار الحبوب المزعجة.

*جل الصبار

يتسم جل الصبار بخصائصه المضادة للالتهابات والبكتيريا، ويمكن أن يساعد على التخلص من آثار الحبوب، ويستخدم بالخطوات التالية:

إزالة الجلد الأخضر من ورق الصبار واستخدام الهُلام الداخلي الخام.

وضع الجل مباشرةً على الندبات وتدليكه بحركات دائرية بسيطة.

ترك الجل لمدة 30 دقيقة على البشرة ثم يتم غسلها بماء بارد.

تكرر هذه الوصفة مرتين يومياً.

*فيتامين هـ

أيضاً يتمتع فيتامين هـ (بالإنجليزية: Vitamin E) بخصائص قوية مضادة للالتهابات ويساعد في تقليل ندبات الحبوب، ويمكن استخدامه بالخطوات التالية:

قطع كبسولة فيتامين هـ ووضع الزيت الداخلي على مكان الندبة والضغط عليها (قد تحتاج لأكثر من كبسولة للحصول على كمية كافية من السائل).

يتم تدليك منطقة الندبة وما حولها لمدة 10 دقائق ثم تترك لمدة 10 دقائق أخرى.

يتم غسل منطقة الندبة بالماء الدافىء.

تكرر الوصفة 3 مرّات في اليوم على الأقل.

*العسل

بفضل خصائصه المضادة للالتهاب والبكتيريا والفطريات، يمكن استخدام العسل في علاج آثار الحبوب والندبات. إليك الخطوات.

يتم وضع العسل على الندبات قبل الذهاب إلى الفراش.

يتم إضافة ضمادة على المنطقة بعد وضع العسل.

يترك العسل على الندبة لمدة ليلة كاملة.

يتم إزالة الضمادة في الصباح، وتشطف المنطقة بماء دافىء.

ينصح بتكرار هذه الوصفة كل ليلة.

*زيت جوز الهند

يمكن أن يساعد زيت جوز الهند في تقليل آثار حب الشباب، كما أنه يعزز صحة البشرة ويساعد على تجديد الخلايا، ويستخدم زيت جوز الهند بالخطوات التالية:

تسخين القليل من زيت جوز الهند ليصبح سائلاً، ولكن يجب عدم الإنتظار حتى يصبح ساخناً.

يتم تدليك الندبة بزيت جوز الهند لمدة 10 دقائق.

يترك الزيت على الجلد لمدة ساعة على الأقل حتى يتم امتصاصه جيداً.

تكرر هذه الوصفة مرتين إلى 4 مرّات في اليوم.

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*خل التفاح

يحتوي خل التفاح على حمض اللاكتيك الذي يخلص البشرة من خلايا الجلد الميتة ويساعد في الحد من الندبات، ويستخدم بالطريقة التالية:

تخفيف خل التفاح بوضع 4 ملاعق كبيرة من الماء المقطر مع ملعقتين كبيرتين من خل التفاح.

يتم غمس كرة قطنية في المزيج السابق، ثم مسح الندبات بها لتغطيها بالكامل.

يتم ترك خل التفاح على الندبات حتى تجف.

تكرر هذه الوصفة كل ليلة قبل الذهاب إلى الفراش، ويتم غسل المنطقة في الصباح.

*وصفة زيت اللافندر وزيت الزيتون

يعد زيت اللافندر من الزيوت الأساسية، ويمكن أن يلعب دوراً فعّالاً في التخلص من آثار الحبوب، ولكن يجب عدم استخدام هذا الزيت دون تخفيفه بزيت ناقل لأنه سوف يسبب تهيج الجلد والتهابه. ويتم إعداد الوصفة كالتالي:

مزج 3 قطرات من زيت اللافندر مع 3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون البكر.

يتم وضع المزيج على منطقة الندبة وتدليكها لمدة 5 دقائق.

يترك الزيت على الندبة لمدة 30 دقيقة ثم يشطف بماء دافىء.

تكرر هذه الوصفة 3 مرّات يومياً على الأقل.

*الليمون

بفضل احتوائه على حمض الستريك، يعتبر الليمون مضاد قوي للالتهابات والبكتيريا، ولكن قد يسبب تهيجاً للبشرة الحساسة، ولذلك ينصح باختباره على منطقة صغيرة قبل استخدامه على أماكن الندبات. إليك طريقة استخدامه:

يتم قطع الليمون الطازج إلى نصفين.

يتم فرك الندبة بالليمون برفق مع عصر الليمون في المنطقة.

يتم الإسترخاء لمدة 10 دقائق ثم تشطف منطقة الندبة بالماء البارد.

ينصح بتكرار هذه الوصفة يومياً في نفس الوقت.

*البطاطس

تساعد البطاطس في تخفيف علامات الإجهاد وندبات الحبوب التي تظهر على البشرة، وينصح باتباع الخطوات التالية:

تقطيع البطاطس إلى شرائح سميكة ومتوسطة الحجم.

يتم فرك الندبة بشريحة البطاطس في حركات دائرية.

بعد أن تجف شريحة البطاطس، يتم استبدالها بأخرى والإستمرار في الفرك.

يجب الاستمرار في استبدال البطاطس والفرك بها لمدة 20 دقيقة.

يتم ترك الندبة حتى تجف في الهواء لمدة حوالي 10 دقائق.

قطعي البطاطس إلى شرائح متوسطة السميكة.

يتم شطف المنطقة بالماء البارد.

تكرر هذه الوصفة مرة واحدة على الأقل يومياً

ثمر الورد وزيت اللبان الأساسي

يساعد زيت اللبان على التخلص من الندبات وآثار الحبوب المختلفة، ويسرع من علاجها، كما أن ثمر الورد يساعد في تقليل الالتهاب وآثار الحبوب نتيجة احتوائه على الريتينول وفيتامين سي، وقد يحفز إنتاج الكولاجين الهام لتجديد خلايا البشرة، ويتم صنع الوصفة بالخطوات التالية:

مزج مقادير متساوية من ثمر الورد وزيت اللبان الأساسي.

تدليك المزيج على الندبة.

الإنتظار لمدة 45 دقيقة ثم شطف المنطقة بالماء الدافىء.

تكرر هذه الوصفة 3 مرات خلال اليوم.

* صودا الخبز

تعتبر وصفة صودا الخبز من أكثر الوصفات فعالية للتخلص من آثار حب الشباب، حيث تساعد في تطهير البشرة. إليك طريقة استخدامها.

يتم مزج 2 ملعقة من صودا الخبز مع قليل من الماء المقطر للحصول على معجون يسهل وضعه على الندبات.

يتم ترطيب الندبة بالماء المقطر ثم وضع المعجون عليها.

يتم ممارسة الضغط الدافىء على الندبة لمدة 15 دقيقة ثم يتم شطف المنطقة.

تكرر الوصفة يومياً.

*عصير البصل

يعتبر عصير البصل من أفضل العلاجات الطبيعية لآثار الحبوب، حيث يساعد في تحسين مظهر الجلد خلال 4 أسابيع من استخدام الوصفة، كما أنه يترك البشرة ناعمة ومتوهجة. فيما يلي خطوات استخدام عصير البصل في علاج آثار الحبوب.

يتم فرم البصل وتصفيته لأخذ العصير الخاص به.

يوضع عصير البصل على منطقة الندبة ويتم تركها قليلاً ثم شطفها.

تكرر هذه الوصفة مرّة يومياً.

*زبدة الشيا

قد تساعد زبدة الشيا على تقليل ندبات وآثار الحبوب، مع تعزيز نمو الخلايا الصحية بدلاً من خلايا الجلد الميتة، وذلك لأنها تحفز إنتاج الكولاجين في الجلد. فيما يلي خطوات استخدام زبدة الشيا لعلاج آثار الحبوب.

يتم وضع قليل من زبدة الشيا على الندبات.

يتم تدليك مكان الندبة لمدة 10 دقائق.

يتم ترك الزبدة على الندبة لمدة حوالي 15 دقيقة.

يتم شطف منطقة الندبة بالماء.

تكرر وصفة زبدة الشيا يومياً.

ويجب غسل منطقة الندبة وتجفيفها جيداً قبل استخدام أي وصفة، كما يجب عدم استخدام أي من هذه الوصفات على جروح مفتوحة، وفي حالة تسبب أي وصفة في تهيج والتهاب الجلد، يجب التوقف عن استخدامها على الفور.

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