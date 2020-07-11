ماذا قال رؤساء الأحزاب عن قرار تحويل آيا صوفيا إلى مسجد؟

أنقرة (زمان التركية) – صدر موقف موحد من أغلب رؤساء الأحزاب في تركيا حول قرار تحويل آيا صوفيا من متحف إلى مسجد.

وجاء التعليق الأول من رئيس حزب الحركة القومية دولت بهجلي، حليف الرئيس رجب أردوغان حيث قال عن القرار: “إنه يوم تاريخي”.

أما رئيس حزب المستقبل أحمد داود أوغلو، فقد قال: “تحول الشوق المنتظر من عشرات السنوات إلى حقيقة، مشيدا بالموقف المسؤول لكل من المعارضة والحزب الحاكم.

وأعرب رئيس حزب السعادة الإسلامي تامال كرم الله أوغلو عن تقديره للقرار.

وقالت رئيسة حزب الخير القومي ميرال أكشنار،في تغريدة عبر حسابها على تويتر: “مبارك يا آيا صوفيا”.

وألغي القضاء التركي أمس الجمعة القرار الصادر عام 1934، بتحويل “آيا صوفيا” من مسجد إلى متحف، وسارع الرئيس أردوغان بالتوقيع على قرارًا نقل تبعيته آيا صوفيا من وزارة الثقافة والسياحة إلى رئاسة الشؤون الدينية، وتحويلها إلى مسجد.

وأعلن أردوغان في كلمة بثها التلفزيون الحكومي أن افتتاح “آيا صوفيا” للعبادة سيكون في 24 يوليو/ تموز الجاري بإقامة صلاة الجمعة في ذلك اليوم.

ويقول مراقبون إن القرار سينعكس إيجابا على شعبية أردوغان في الشارع، وهو ما سعى حزب العدالة والتنمية الحاكم إليه، للتهدئة من تداعيات مأزق الأزمة الاقتصادية، وضعف الثقة السياسية.

وكشف استطلاع للرأي أجرته مؤسسة “MetroPOLL” لاستطلاعات الرأي والدراسات، تحت عنوان “نبض تركيا – يونيو/ حزيران”، أن 43.8% من المشاركين يرون أن الغرض من قرار فتح أيا صوفيا للعبادة وتحويله إلى مسجد هو إشغال الرأي العام عن الحديث عن الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تتعرض لها البلاد منذ أشهر وتزداد حدة يوما بعد يوم.

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