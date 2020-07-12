إعلامي تركي يدعو أردوغان لإعلان الخلافة في تركيا!

أنقرة (زمان التركية) – رأى الإعلامي التركي فاتن داغستانلي، الذي يقدم برنامج مانشيت الأحد على قناة Akit TV، إنه بات ينبغي إقرار الخلافة في تركيا.

يأتي تصريح المذيع التركي بعد قرار تحويل آيا صوفيا إلى مسجد تقام فيه الصلاة بعدما كان لمدة 86 عامًا كمتحف.

وخلال برنامجه التلفزيوني أدلى داغستانلي بتصريحات مثيرة، خلال تناول قرار تحويل أيا صوفيا إلى مسجد في حلقة برنامجه التي استضاف خلالها موسى بكشي أوغلو.

داغستانلي اعتبر أنه بات ينبغي إقرار الخلافة عقب هذا القرار، قائلا: “تلك الرسالة كانت مهمة، وأصبح ينبغي أن يعقبها إقرار الخلافة. أنا متهم بهذا الأمر، فسيادتكم حللتموه بشكل ممتاز. هذه الخطوة سيكون لها عائد سياسي واقتصادي كبير، كما أنها خطوة مهمة بالنسبة للأمة”.

من جانبه ذكر موسى بكشي أوغلو أن الوقت قد حان كي تتخلص تركيا من اتهامات تدمير الخلافة العثمانية الموجهة إليها.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد صرح أن إقامة أول صلاة في مسجد أيا صوفيا يكون يوم الجمعة المقبل الموافق الرابع والعشرين من يوليو/ حزيران الجاري.

–