كورونا في تركيا… 1016 إصابة و21 وفاة

أنقرة (زمان التركية) – أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين كوجا، مساء أمس السبت، آخر مستجدات الوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

الوزير فخر الدين كوجا أوضح أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس ارتفع إلى 211 ألفًا و981 مصابًا، بعد تسجيل 1016 حالة إصابة مؤكدة جديدة، مشيرًا إلى ارتفاع إجمالي أعداد الوفيات إلى 5344 حالة، بعد تسجيل 21 حالة وفاة جديدة.

وأشار فخر الدين كوجا إلى أن أعداد المصابين داخل غرف الرعاية المركزة ارتفع إلى 1194 حالة، وكذلك بلغ عدد المصابين المستخدمين لأجهزة التنفس الاصطناعي إلى 401 حالة.

ولفت كوجا إلى أن العدد الإجمالي للمتعافين وصل إلى 193 ألفًا و217 حالة، بعد تسجيل تعافي 1334 حالة تعافي جديدة.

وكشف أن إجمالي عدد التحاليل الطبية التي أجريت منذ بداية الأزمة وحتى الآن بلغت 3 ملايين و930 ألفًا و223 تحليلًا، بعد إجراء 48 ألفًا و813 تحليلًا طبيًا جديدًا لحالات مشتبه في إصابتها أو مخالطين لحالات مؤكد إصابتها.

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