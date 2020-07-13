اشتباكات على الحدود بين أرمنيا وأذربيجان تسفر عن قتلى

باكو (زمان التركية) – نشبت اشتباكات مسلحة على الشريط الحدودي بين دولتي أذربيجان وأرمينيا، سقط خلالها قتلى وجرحى.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع الأذربيجانية: “بعد ظهر يوم 12 يوليو/ تموز الجاري، انتهكت وحدات من القوات المسلحة الأرمنية اتفاق وقف إطلاق النار بين البلدين في منطقة توفوز الواقعة على الشريط الحدودي بين أذربيجان وأرمنيا، فقد استهدفت المدفعية مواقعنا على الشريط الحدودي. هناك خسائر في صفوف الطرفين”.

وحدد البيان أن المواجهات تمت في محافظة تاووش.

وأكد البيان سقوط قتيلين في صفوف الجيش الأذربيجاني، وإصابة 5 آخرين، مشيرًا إلى أن “العدو” انسحب بعد أن تعرض لخسائر.

وجرت الاشتباكات عقب تصريحات أدلى بها رئيس أذربيحان إلهام علييف الثلاثاء وهدد فيها بالانسحاب من المفاوضات مع يريفان واللجوء إلى السلاح.

أما وزارة الدفاع في دولة أرمينيا، فقد نشرت بيانًا، اتهمت فيه الجانب الأذربيجاني بانتهاك الشريط الحدودي، وقالت: “حاول الجنود السيطرة على نقطة دعم. ولكنهم انسحبوا بعد تبادل إطلاق النار معهم”.

كما أكدت وزارة الدفاع الأرمنية عدم وجود أي خسائر في الأرواح في صفوف قواتها.

وتخوض أرمينيا وأذربيجان نزاعاً منذ نحو 30 عاماً للسيطرة على منطقة ناغورني قره باغ الانفصالية. لكن مواجهات الأحد بين البلدين وقعت بعيداً من هذه المنطقة المتنازع عليها.

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