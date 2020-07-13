تركيا.. مالك مدرسة خاصة يحتال على أسر 1200 طالب

أنقرة (زمان التركية) – سقط المئات من الطلاب وأولياء أمورهم في ديار بكر جنوب شرق تركيا، ضحايا لاحتيال مالك مدارس “معارف” الخاصة عليهم.

واعتقلت السلطات مالك مدارس معارف الخاصة وهو شقيق رئيس بلدية باغلار بمدينة دياربكر الأسبق، هاشم مرت أوغلو، بتهمة الاختلاس والاحتيال على أسر 1200 طالب.

جاءت هذه الخطوة في إطار التحقيقات التي بدأت حول تهم الاحتيال التي وجهاا المئات من وأولياء أمور الطلاب إلى مرت أوغلو بعدما زعم إفلاس مدارس “معارف دياربكر” الخاصة التي يمتلكها.

وكانت السلطات حجزت على العقار الذي به المدرسة، وتم مصادرة جميع الممتلكات غير المنقولة، ولم يتلق المعلمون العاملون في المدرسة راتبًا لمدة 4 أشهر.

وتقدم نحو 1200 ولي أمر ببلاغ ضد المدرسة الخاصة “معارف” في ديار بكر، مؤكدين أنهم سقطوا ضحايا لإدارة المدرسة التي اتهموها بالاحتيال.

وتم اعتقال مرت أوغلو في إسطنبول في إطار التحقيقات التي بدأتها نيابة ديار بكر بعدما تبين إفراغه حساباته المصرفية، قضت المحكمة بحبسه.

جدير بالذكر أن الشقيق الأكبر لمالك الكلية، حسين مرت أوغلو، تم انتخابه رئيسا للبلدية عن حزب العدالة والتنمية الحاكم في عام 2010.

وسبق أن شغل هاشم مرت أوغلو منصب نائب رئيس بلدية “باغلار” في ديار بكر لفترة من الوقت بعد تعيينه من قبل شقيقه، غير أنه اضطر لتقديم استقالته من المنصب استجابة للانتقادات التي أثارها قرار تعيينه بالبلدية التي يترأسها شقيقه الأكبر، حسين مرت أوغلو.

يذكر أنه عقب انقلاب عام 2016 صادرت الحكومة التركية عشرات المدارس والكليات الخاصة التابعة لحركة الخدمة والتي كانت تتميز بتقديم مستوى تعليمي مميز.