تركيا.. 1012 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أنقرة (زمان التركية) – أعلنت السلطات الصحية في تركيا تسجيل 1012 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، و19 حالة وفاة جديدة بالفيروس مساء الاحد.

وزير الصحة التركي فخر الدين كوجا، مساء أمس الأحد، أوضح أن إجمالي أعداد المصابين بكوونا بلغ 212 ألفًا و993 حالة، وإجمالي أعداد الوفيات بلغ 5363 حالة.

وأشار فخر الدين كوجا إلى أن أعداد المصابين داخل غرف الرعاية المركزة ارتفع إلى 1209 حالة، وكذلك ارتفعت أعداد المصابين المستخدمين لأجهزة التنفس الاصطناعي إلى 409 حالة.

وكشف كوجا أن إجمالي عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس ارتفع إلى 194 ألفًا و515 حالة، بعد تسجيل 1298 حالة تعافي جديدة.

ولفت إلى أن إجمالي التحاليل الطبية التي أجريت لحالات مشتبه بإصابتها أو مخالطين لحالات مؤكد إصابتها ارتفع إلى 3 ملايين و975 ألفًا و455 تحليلًا، بعد إجراء 45 ألفًا و232 تحليلًا طبيًا جديدًا خلال 24 ساعة الأخيرة.