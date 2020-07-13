تقارير إسبانية: أردا توران يلتحق من جديد بصفوف غلطة سراي التركي

أنقرة (زمان التركية) – كشفت وسائل إعلام إسبانية أن لاعب كرة القدم التركي، أردا توران Arda Turan، المحترف في نادي برشلونة الإسباني توصل إلى اتفاق مع نادي غلطة سراي التركي.

وقالت صحيفة (أس) الإسبانية أن أردا توران أبرم تعاقدا مع غلطة سراي لمدة عام قابل للتجديد لعام آخر، كما أوردت تفاصيل التعاقد الذي نص على حصول أردا توران على 25 ألف يورو نظير المباراة الواحدة على أن يحصل أيضا على مكافأة بقيمة 500 ألف يورو في حال حصول غلطة سراي على بطولة الدوري التركي لكرة القدم.

هذا وذكرت الصحيفة الإسبانية أن أردا توران سيحمل شارة قائد الفريق.

وذكر موقع (سبور أرينا) أن أرضا سيعود إلى نادي غلطة سراي الذي نشأ به، وذلك عقب انتهاء تعاقده مع نادي برشلونة الإسباني.

وكان أردا توران وقع عقد مع برشلونة في 2015، مقابل 34 مليون يورو.