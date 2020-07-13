طائرة نقل عسكرية إيطالية ضخمة تهبط في مطار مصراته

إسطنبول (‏زمان التركية) – قالت وسائل إعلام تركية إن طائرة نقل عسكري إيطالية ضخمة من طراز (C-130J MM62180) هبطت في مطار مصراتة الذي تسيطر عليه قوات حكومة الوفاق الليبية بقيادة فايز السراج.

وأوضحت وسائل الإعلام التركية أن إيطاليا أرسلت الطائرة إلى ميناء مصراتة من أجل توفير المستلزمات الطبية التي تحتاجها المستشفى العسكري في ليبيا.

وأشارت إلى أن الطائرة ظلت في مطار مصراتة لمدة 3 ساعات فقط، بعدها غادرت إلى قاعدة بيزا سان جوستو، لافتة إلى أن المستشفى العسكري المذكور في ليبيا تضم 70 طبيبًا وممرضين، بالإضافة إلى 135 من الموظفين.

وكان وزير الدفاع الإيطالي لورينزو غويريني زار تركيا يوم الثلاثاء الماضي، وتناولا الأوضاع بمنطقة شرق المتوسط، التي تشهد توترات وتتقاطع فيه مصالح البلدين.