غلطة سراي يتلقى سادس هزيمة بالدوري التركي الممتاز

إسطنبول (‏زمان التركية) – تلقى نادي غلطة سراي التركي الذي يلعب أسوأ مواسمه هذا العام، سادس خسارة له، أمام نادي أنقرة غوجو بهدف مقابل لا شيء، ضمن مباريات الأسبوع 32 من الدوري الممتاز لكرة القدم.

بهذه الخسارة يكون نادي غلطة سراي عاجزًا عن تحقيق أي فوز منذ 8 مباريات متتالية، بعدما خسر من قبل أمام غريمه نادي فنربخشه 3 أهداف مقابل هدف واحد.

ومع هذه الخسارة يتجمد رصيد غلطة سراي عند 52 نقطة في المركز الخامس، بينما احتل نادي أنقرة غوجو المركز 18 والأخير بعدد 29 نقطة فقط.

أما المركز الأول فيتربع عليه نادي باشاك شهير بعدد 66 نقطة، أما المركز الثاني فيسيطر عليه نادي طرابزون سبور بعدد 62 نقطة، والمركز الثالث من نصيب سيفاس سبور بعدد 57 نقطة.

أما المركز الرابع فمن نصيب بيشيكتاش بعدد 53 نقطة، يليه غلطة سراي في المركز الخامس بعدد 52 نقطة ثم ألانيا سبور في المركز السادس بعدد 51 نقطة، وصولًا إلى المركز السابع الذي يسيطر عليه نادي فنربهشته بعدد 50 نقطة.

–