قيادي بحزب أردوغان من داخل الجاكوزي: يا فقراء!

شانلي أورفا (زمان التركية) – أثار رئيس لجان الشباب في حزب العدالة والتنمية الحاكم، بمدينة شانلي أورفا، محمد صالح سراج، استياءًا واسعًا بعدما انتشر مقطع فيديو له من داخل حوض الجاكوزي، وهو يقول: “يا فقراء!”.

مقطع الفيديو كان قد نشره محمد صالح سراج في مجموعة دردشة مع أصدقائه، ولكنه انتقل بطريقة ما إلى مواقع التواصل الاجتماعي، مما أثار موجة جدل واسعة ضده، بعدها أعلن سراج تقديم بلاغ بشأن واقعة نشر المقطع الخاص به.

وقال سراج في الفيديو: “يا فقراء! لا تزعجني يا ابني. سمعت؟ أنا استمتع”.

بعدما انتشر مقطع الفيديو كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي، وازديد الانتقادات الموجهة ضده اضطر سراج إلى إعلان استقالته من منصبه في حزب العدالة والتنمية الحاكم.

وقال سراج في بيان: “أهلي سكان مدينة شانلي أورفا الأعزاء، لقد تم نشر مقطع فيديو خاص بي قمت بتصويره قبل عامين ونشرته في مجموعة دردشة مع أصدقائي بغرض الفكاهة، ولكنه نشر بشكل سيء النية… بالتأكيد لا أقصد أي شيء من قبيل التحقير أو الإهانة. إذا نظرتم إلى مقطع الفيديو على أنه حسن النية ويقصد منه الفكاهة، سترون ذلك”.

أضاف قائلًا: “لذلك أعلن اعتذاري كرئيس للجان شباب حزب العدالة والتنمية في مدينة شانلي أورفا، وأعتذر من مواطنينا، ومن أصدقائي، وأعلن استقالتي”.

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