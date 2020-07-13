29% انكماش بقطاع إنتاج السيارات في تركيا

‏إسطنبول (‏زمان التركية) – تراجع معدل إنتاج السيارات بالنصف الأول من العام الجاري في تركيا بنحو 29% وفق جمعية مصنعي السيارات.

ووفق تقرير الجمعية حول نتائج النصف الأول من عام 2020، الخاص بأرقام الإنتاج ومعدلاته وأرقام الصادرات، توقفت الشركات الأعضاء عن الإنتاج في شهري مارس/ آذار وأبريل/ نيسان الماضيين بسبب أزمة وباء فيروس كورونا المستجد.

ثم عادت للعمل مرة أخرى اعتبارًا من شهر مايو/ أيار، وزادت إنتاجها اعتبارًا من بداية شهر يونيو/ حزيران الماضي.

بحسب البيانات بلغت أعداد السيارات المنتجة خلال النصف الأول من العام الجاري 532 ألفًا و249 سيارة.

وتراجع إجمالي صادرات قطاع السيارات بنحو 37%، لتقف عند 402 ألفًا و179 سيارة.

وبحسب جمعية مصنعي السيارات في تركيا، بلغ رقم السيارات المنتجة خلال الشهر الماضي 103 آلاف و273 سيارة، بعدما كانت في شهر مايو/ أيار 63 ألفًا و145 سيارة، أما خلال شهر أبريل/ نيسان فكانت 11 ألفًا و146 سيارة .

وبلغت نسبة التراجع في السيارات الخاصة والتجارية الخفيفة 53%، بينما بلغت في السيارات التجارية الثقيلة 34%، وكذلك 36% في أعداد الجرارات الزراعية.

كما تراجعت أعداد السيارات التجارية بنحو 36% بالمقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وبلغت نسبة التراجع في الإنتاج في السيارات التجارية الثقيلة 17%، أما السيارات التجارية الخفيفة فقد تراجع إنتاجها بنحو 37%.

وبالنظر إلى تقارير السنوات العشر الأخيرة، تكون نسبة التراجع في السوق الإجمالي للسيارات في تركيا في النصف الأول من العام الجاري 29%.

وتفصيلا، بلغت نسبة التراجع 43% في سوق السيارات التجارية الخفيفة، وتراجع سوق السيارات التجارية الثقيلة بنحو 55%، وسوق السيارات الخاصة بنسبة 23%.

أما التراجع خلال الفترة نفسها في استيراد السيارات، فقد كان بنسبة 61% بشكل عام، وبنسبة 39.7% في استيراد السيارات التجارية الخفيفة.

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