الخارجية المصرية: لا حوار مع تركيا

القاهرة (زمان التركية) – قال وزير خارجية مصر، سامح شكري، إن مزاعم تركيا حول وجود محادثات دبلوماسية مع بلاده غير حقيقية.

رئيس الدبلوماسية المصرية صرح بذلك خلال مداخلة تليفزيونية، ردا على تصريحات سابقة لنظيره التركي، مولود جاويش أوغلو، وقال: “تابعت ما تم تداوله، في الحقيقة لم يكن هناك أي تواصل أو حوارات بين مصر وتركيا في الفترة الماضية”.

وأضاف الوزير مساء أمس الاثنين، “الدليل على ذلك هو التصريحات المتكررة التي تخرج عن إطار العلاقات الطبيعية بين الدول على المستوى الدولي”.

وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو قال الشهر الماضي في لقاء تلفزيوني إنه بتفويض من الرئيس رجب أردوغان أجرى اتصالات مختلفة مع مصر في السابق، إلا أن التوازنات في ليبيا أدت إلى توتر العلاقات قليلا.

وتوترت العلاقات بين مصر وتركيا منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين عام 2013 بعد احتجاجات حاشدة على حكمه، فيما تحتضن تركيا عددا كبيرا من قايدات الإخوان وسمحت لهم بإنشاء وسائل إعلام تهاجم مصر من على أرضها.

وفيما يتعلق بآخر التطورات في الملف الليبي، اعتبر وزير الخارجية المصري سامح شكري أن تصريحات جاووش أوغلو بشأن وجود تحضيرات لعملية عسكرية في سرت “أمر خطير وخرق لقرار مجلس الأمن وقواعد الشرعية والدولية وتطور بالغ الخطورة على الأوضاع في ليبيا”.