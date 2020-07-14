تركيا.. سيتم “تعتيم” الرسوم والزخارف المسيحية في آيا صوفيا

أنقرة (زمان التركية)ــ حول مصير الرسوم والزخارف المسيحية الموجودة داخل آيا صوفيا بعد أن يتم فتحه للعبادة، قالت أعلى هيئة دينية في تركيا إنها ستتخذ إجراءات للتعتيم عليها.

هيئة الشؤون الدينية قالت في بيان الثلاثاء، إن “الرسومات في آيا صوفيا ليست عائقًا أمام صحة الصلوات التي ستؤدى فيه، وبرفقة ذلك يجب تغطية هذه الرسومات أو تعتيمها أثناء أوقات الصلاة باستخدام وسائل مناسبة للتأكد من إمكانية أداء المسلمين صلواتهم بخشوع”.

وأكد البيان أنه لا مانع من الناحية الدينية لافتتاح آيا صوفيا الذي يعتبر قيمة كبيرة للتراث الثقافي الإنساني والتاريخي، أمام الزوار خارج أوقات الصلاة.

وأشار البيان إلى أهمية اتخاذ التدابير اللازمة بخصوص امتثال الزوار لآداب المسجد.

وكانت صحيفة “حريت” التركية قالت إن عددا من علماء الأثار القائمين على أعمال ترميم متحف آيا صوفيا قدَّموا بعض الاقتراحات، ضمن استعدادات فتحه للعبادة.

المقترحات المقدمة تتحدث بحسب الصحيفة عن وضع أنظمة إضاءة في أرضية الأماكن التي ستؤدى فيها الصلاة، وستعمل الإضاءة على تعتيم الرسوم والزخارف الموجودة على الجدران، في أوقات الصلاة، ثم يتم إطفائها بعد الصلاة.

يشار إلى أن جدران آيا صوفيا تحمل صورًا للسيد المسيح والسيدة مريم بالإضافة إلى الإمبراطور البيزنطي كومنينيان، فضلًا عن أعمال فسيفساء أشهر تصوير لقبة الملاك وفسيفساء الإمبراطور كومنينيان.

كما سيتم بحسب الصحيفة وضع سجاد على الأرضية التي ستؤدى فيها الصلاة، مع تخصيص ممر خاص للسياح الأجانب حتى لا يدوسون على سجاد الصلاة.

وأعلن الرئيس أردوغان في كلمة بثها التلفزيون الحكومي أن افتتاح “آيا صوفيا” للعبادة سيكون في 24 يوليو/ تموز الجاري بإقامة صلاة الجمعة في ذلك اليوم.

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