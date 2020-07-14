تركيا.. عائدات آيا صوفيا مرهونة لشركة سويسرية حتى 2022!

إسطنبول (زمان التركية) – كشف تقرير صحفي أن شركة سويسرية فازت بمناقصة تشغيل وبيع تذاكر متحف آيا صوفيا الذي تحول مؤخرًا إلى مسجد مقابل 3.9 مليارات ليرة تركية.

ووفق تقرير أعده الصحفي بصحيفة “دنيا” المختصة في الشؤون الاقتصادية كريم أولكر فازت شركة”SICPA” السويسرية بمناقصة تشغيل متحف آيا صوفيا وبيع تذاكر الدخول في عام 2018، مقابل 3.9 مليارات ليرة تركية، وأن الاتفاق مع الشركة لا يزال مستمرا، وسينتهي بعد عامين.

وأفاد الكاتب أن كيفية تسوية الحكومة التركية هذه القضية التي قد تتطلب تعويضات في ظل تداعيات الأزمة الاقتصادية الحالية لا تزال مجهولة وغامضة، بالإضافة إلى أنه لا يعلم في الوقت الراهن ما إذا كانت الشركة طلبت في الأساس تعوضات عم خسائرها الناجمة عن جائحة أزمة كورونا أم لا.

يذكر أن أيا صوفيا يتبوأ صدارة القائمة بين المتاحف الأكثر زيارة وتحقيقا للموارد في تركيا بحسب معطيات وزارة السياحة، لكن الحكومة التركية قررت بعد تحويلة إلى مسجد فتحه بالمجان.

الكاتب الصحفي كريم أولكير أوضح أن الاتفاق الموقع مع الشركة السويسرية سينتهي بعد عامين، قائلًا: “كيف سيتم سد الفجوة التي ستحدث بالنسبة لإيرادات صوفيا بعد قرار تحويله إلى جامع بعدما كان يحقق إيرادات سنوية 400 مليون ليرة؟ متحف آيا صوفيا ومنطقة أفاس أورين في إزمير من أعلى المتاحف من حيث سعر تذكرة الزيارة. السعر بالنسبة للأجانب ارتفع خلال الأشهر الماضية ليكون 100 ليرة، وبلغت الأرباح السنوية للمتحف 400 مليون ليرة. وبينما الجولات الليلية أكثر تكلفة بكثير. حيث تصل تكلفة الزيارة الليلية نحو ألفين و500 ليرة تركية”.

يشار إلى أن وزارة السياحة التركية طرحت في عام 2018 مناقصة لتشغيل متحف أيا صوفيا مقابل الحصول على إيرادات المتحف، وتقدَّمت بالعروض شركتان، الأولى شركة تعليمية تابعة لشركة بياظ هولدينج، وهي تركية تمتلك القناة السابعة (Kanal7) الفضائية، وشركة “SICPA” السويسرية.

وفازت الشركة السويسرية بالمناقصة مقابل 3.9 مليارات ليرة.

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