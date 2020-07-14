ستاندر آند بورز تتوقع انكماش الاقتصاديات الناشئة بنحو 4.7%

أنقرة (زمان التركية) – توقعت وكالة ستاندر آند بورز للتصنيف الائتماني انكماش اقتصاديات الأسواق الناشئة بنحو 4.7 في المئة هذا العام على أن تسجل نموا خلال العام القادم بنحو 5.9 في المئة.

وأشارت ستاندرد آند بورز في بيانها إلى توقعات بتراجع كبير هذا العام في إجمالي الناتج المحلي لغالبية الاقتصاديات الناشئة بسبب التراجع الحاد في الصادرات وتفاقم أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتوقعت ستاندرد آند بورز أن تسجل اقتصاديات الأسواق الناشئة باستثناء الصين انكماشا بنحو 4.7 في المئة خلال العام الجاري على أن تحقق نموا في عام 2021 القادم بنسبة تبلغ 5.9 في المئة.

وأكدت ستاندرد آند بورز في بيان دعم التحسن التدريجي للأوضاع المالية والشراكات التجارية المحورية نمو الاقتصاديات الناشئة واستمرار حالة التخبط المهيمنة على ثقة المستثمرين.

وأضافت ستاندرد آند بورز في بيانها أنه من المتوقع أيضا أن تسجل جميع الاقتصاديات الناشئة تراجعا في الإنتاج الدائم على أن تبلغ نسبة هذه التراجع نحو 11 في المئة في الهند و6-7 في المئة في غالبية دول أمريكا اللاتينية وجنوب أفريقيا و3-4 في المئة في غالبية الدول الأوروبية الناشئة و2 في المئة في ماليزيا وإندونيسيا.

هذا وذكرت ستاندرد آند بورز أن مسار أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد والاستجابات السياسية له ستلعب دورا مهما في تعافي اقتصاديات البلاد مشددة على أهمية آلية القطاع الخاص والعوامل الخارجية فيما يخص توقعات التعافي.