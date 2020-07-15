أنقرة (زمان التركية)ــ أعلنت تركيا اليوم الأربعاء استئناف رحلات الطيران مع روسيا بعد توقف دام أربعة أشهر.

وزير النقل عادل قره إسماعيل أوغلو، أعلن التوصل لاتفاق بين تركيا روسيا، تم بموجبه استئناف الرحلات بين البلدين اعتبارا من اليوم الأربعاء.

وقال الوزير إن الرحلات التركية متاحة حاليا مع 31 دولة حول العالم.

وأشار إلى استمرار المحادثات مع 20 دولة أخرى لاستئناف الرحلات الجوية.

واستأنفت تركيا رحلات الطيران الخارجية منذ 11 حزيران/يونيو، إثر تعليقها في إطار تدابير مكافحة فيروس كورونا، لكن الحكومات التي سمحت بعودة الرحلات الجوية مع تركيا لا تزال محدودة في ظل تسجيل تركيا نحو 1000 إصابة كورونا يوميًا.

وتوقع بنك الاستثمار الروسي VTB Capital أن تتكبد الخطوط الجوية التركية خسائر بنحو مليار دولار خلال عام 2020 الجاري، جراء توقف رحلات الطيران.

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