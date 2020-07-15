باكو (‏زمان التركية) – شهدت العاصمة الأذربيجانية باكو مساء أمس الثلاثاء تظاهرات حاشدة، دعمًا للجيش بعد قصف للقوات الأرمينية على مناطق حدودية، إلى أن التظاهرة تخللها فوضى، واستعملت الشرطة العنف ضد المتظاهرين.

حسب تقارير محلية فقد شارك في التظاهرات أكثر من ألف شخص احتشدو في ميدان “آزادلق” بالعاصمة، ونظموا مسيرات في الشوارع والمحاور الرئيسية من أجل دعم القوات المسلحة الأذرية.

خلال التظاهرات والمسيرات رفع المتظاهرون لافتات وشعارات لدعم الجيش، مثل: “يحيا جيشنا” و”يا قائدنا أعلن التعبئة العامة” و”إلى الأمام يا جنود” و”قره باغ لنا”.

لم تستمر التظاهرات بشكلها الطبيعي المألوف الذي دعمته قوات الشرطة في البداية، عندما حاول المتظاهرون بعد ذلك الدخول إلى مبنى البرلمان، ليتحول موقف قوات الأمن إلى فض التظاهرات باستخدام المياه، واعتقال البعض، وفرض تدابير احترازية في محيط مجلس النواب ورئاسة الجمهورية ووزارة الدفاع خوفًا من تقدم التظاهرات إليهم.

يشار إلى أن يوم الأحد الماضي شهد اشتباكات متبادلة بين أذربيجان وأرمينيا على الشريط الحدودي، أسفرت عن سقوط قتلى في صفوف الجيش الأذربيجاني، دون الإعلان عن أي إصابات في صفوف الجيش الأرميني.

الاشتباكات بدأت بقصف مدفعي من قبل القوات الأرمنية لنقاط ارتكاز تابعة للجيش الأذربيجاني، مما أسفر عن سقوط قتلى في صفوف الجيش الأذربيجاني دون إعلان أرمينيا تسجيل أي قتلى.

وأمس قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إن بلاده تدعم أذربيجان عسكريا.

أكار قال “من جانبنا سنواصل الوقوف بجانب القوات المسلحة الأذربيجانية في مواجهة أرمينيا التي تقوم بتصرفات عدوانية منذ سنوات وتحتل قره باغ بشكل جائر، كما سنواصل دعمنا لإخوتنا في أذربيجان بكامل قوتنا، ضمن مبدأنا: أمة واحدة ودولتان”.

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