إسطنبول (‏زمان التركية)- قالت صحيفة “تركيا” اليوم الأربعاء، إن روسيا الداعمة لقوات المشير خليفة حفتر في شرق ليبيا، تحاول اللعب ببطاقة “الأرمن” في وجه تركيا التي تدعم حكومة فايز السراج في غرب ليبيا.

يأتي ذلك بعد تصريح لوزير الدفاع التركي خلوصي أكار أمس على خلفية الاشتباكات التي وقعت بين البلدين الأحد الماضي وسقط خلالها ضحايا.

أكار قال “من جانبنا سنواصل الوقوف بجانب القوات المسلحة الأذربيجانية في مواجهة أرمينيا التي تقوم بتصرفات عدوانية منذ سنوات وتحتل قره باغ بشكل جائر، كما سنواصل دعمنا لإخوتنا في أذربيجان بكامل قوتنا، ضمن مبدأنا: أمة واحدة ودولتان”.

وشهدت المناطق الحدودية بين أذربيجان وأرمينيا، اشتباكات بدأت بقصف مدفعي من قبل القوات الأرمنية لنقاط ارتكاز تابعة للجيش الأذربيجاني، مما أسفر عن سقوط قتلى في صفوف الجيش الأذربيجاني دون إعلان أرمينيا تسجيل أي قتلى.

أما وسائل الإعلام والصحف التركية فتتحدث عن أن عدد القتلى في صفوف الجيش الأذربيجاني 7 فقط، بينما يتجاوز العدد أكثر من 100 قتيل في صفوف الجيش الأرمني.

يشار إلى أن الساعات الأخيرة من مساء أمس بدأت تتوالى أنباء من ليبيا عن بدء تحرك قوات حكومة الوفاق الليبية المدعومة من تركيا، في اتجاهها إلى مدينة سرت، باستخدام أكثر من 10 آلاف مقاتل من المرتزقة.

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