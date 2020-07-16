وان (زمان التركية)ــ فقد 7 عسكريين أتراك بينهم طياران حياتهم في تحطم طائرة شرطة فجر اليوم الخميس في ولاية وان شرق تركيا.

وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو وأوضح أن الطائرة كانت في مهمة للاستطلاع والمراقبة بولايتي وان، وهكاري، شرقي تركيا منذ الإثنين الماضي.

وأشار الوزير إلى أنه في تمام الساعة 22.32 مساء الأربعاء كانت الطائرة على تواصل للمرة الأخيرة مع برج المراقبة وهي تحلق فوق منطقة “باش قلعه”، حيث كانت في طريقها للعودة.

أضاف “وبعدها وتحديدًا حوالي الساعة 22.45 اختفت من على الرادار، وفقد الاتصال بها.

وذكر أن فرق الإنقاذ تمكنت في تمام الساعة الثالثة فجر الخميس بالتوقيت المحلي من التوصل إلى أن الطائرة اصطدمت بقمة جبل “آرتوس” على ارتفاع 2200 وتحطمت، وتم العثور على حطامها. وفق وكالة (الأناضول).

وأوضح أن الحادث أسفر عن استشهاد كل من كان على متنها، من عناصر أمنية بينهم طياران.

5.07.2020 tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı envanterine kayıtlı İnsanlı Keşif Uçağımız Van ili sınırlarında bulunan Artos Dağına çarparak kırıma uğramış kaza sonucu emniyet personeli 7 kahraman arkadaşımız şehit olmuştur.

Başımız sağ olsun. pic.twitter.com/14xESbwLqx — Aksaray Emniyet Müdürlüğü (@EmniyetAksaray) July 16, 2020



ووصلت في وقت لاحق فرق تابعة لمديرية الأمن العام بولاية وان إلى مكان الحادث، وبدأت عمليات انتشال الجثث وحطام الطائرة.

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