شرناق (زمان التركية) – هرع الأهالي في مدينة شرناق جنوب شرق تركيا لدى سماعهم صوت صراخ طفل، وألقوا القبض على المعتدين عليه، والذين تبين انهم ينتمون للقوات الأمنية.

وفي مساء الثلاثاء الماضي، نشر نائبا حزب الشعوب الديمقراطي الكردي في مدينة شرناق، نوران إيمير وحسين كاتشماز، خبرًا عن محاولة ضابط صف من قوات الجيش اغتصاب طفل من أبناء المدينة في سن 10 سنوات.

حسب وكالة “مازوبوتمايا”، أوضح المحامي الموكل عن الضحية أنه يتواصل مع المدعي العام بشأن الموضوع.

وفي ظهر يوم الأربعاء وهو اليوم التالي للواقعة، خرج الأهالي في وقفة احتجاجية بمركز المدينة، للتعبير عن غضبهم تجاه الواقعة البغيضة.

رئيس نقابة محامي مدينة شرناق نوشرافان ألتشي، علق على الواقعة عبر تويتر، وأوضح أن الطفل عمره 13 عامًا، وأن المعتدي ضابط صف متخصص في القوات المسلحة.

وأعلن أن مجلس إدارة نقابة المحامين وأعضاء مركز حقوق الإنسان سيتابعون الواقعة عن كثب.

وكان المحامي التركي طارق فاضل أونيل، قال عبر تويتر إن القضاء التركي نظر خلال شهر واحد مئات القضاي مرتبطة بالأطفال أغلبها لجرائم الاستغلال الجنسي، ما يشير إلى كارثة مسكوت عنها داخل المجتمع التركي.

المحامي قال في سلسلة تغريدات: “لقد فحصت القرارات الصادرة عن الدائرة 14 من محكمة الجنايات بمجلس الدولة خلال الشهر الأخير. ووجدت أن 990 قضية من بين 1000 قضية نظرتها المحكمة في شهر واحد، متعلقة بوقائع الاستغلال الجنسي للأطفال”.

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