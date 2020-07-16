أنقرة (زمان التركية) – أعلنت وزارة الداخلية التركية “استشهاد” اثنين من أفراد العمليات قوات الخاصة أصيبوا أثناء عمليات مكافحة الإرهاب بولاية سعرد جنوب شرق تركيا.

وذكرت الداخلية في بيانها أن مواجهات عنيفة اندلعت بين العناصر الإرهابية وقوات الأمن بمنطقة هضبة “دكيرمنتاش” يوم الأربعاء الجاري في إطار عملية أطلقت عليها “ضابط الصف بقوات الدرك الشهيد جلال أوزجان 23-2020” التي شنتها قيادة قوات الدرك في منطقة دوغان التابعة لبلدة برفاري بولاية سعرد.

وأسفرت المواجهات عن إصابة أربعة من عناصر العمليات الخاصة، كانت إصابة اثنين منهم خطيرة.

وعلى الفور تم نقل المصابين إلى مستشفى شرناق العسكري على متن مروحية غير أن محاولات الأطباء فشلت في إنقاذ الشرطيين المصابين بإصابات خطرة.

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