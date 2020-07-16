أنقرة (زمان التركية) – سجل عجز الموازنة في تركيا، رقما قياسيا جديدا بلغ خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 109.5 مليارات ليرة.

ويأتي عجز الموازنة على الرغم من التحويلات المالية الواردة من البنك المركزي المقدرة بـ41 مليار ليرة.

ووفق وزارة الخزانة والمالية، سجلت ميزانية الإدارة المركزية عجزا خلال شهر يونيو/ حزيران الماضي بلغت قيمته 19.4 مليارات ليرة، بينما بلغ إجمالي عجز الموازنة خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 109.5 مليارات ليرة.

وكانت ميزانية الإدارة المركزية قد سجلت خلال الفترة ذاتها من العام الماضي في يوينو/ حزيران 2019 عجزا بنحو 12 مليارا و53 مليون ليرة. فيما كان عجز الموازنة خلال النصف الأول من 2019، قيمته 78.6 مليار ليرة تركية.

هذا وكان عجز الموازنة خلال النصف الأول من العام الجاري ليتجاوز 150 مليار دولار لو لم يقدم البنك المركز تحويلات مالية بقيمة 41 مليار ليرة إلى الخزانة خلال شهر فبراير/ شباط الماضي.

وتتزايد نفقات الموازنة مع انخفاض العائدات الضريبية بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، إذ ارتفعت نفقات الفائدة بنحو 45 في المئة خلال شهر يونيو/ حزيران الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق.

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