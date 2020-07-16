أنقرة (زمان التركية) – اخترق قراصنة حسابات شخصيات مشهورة عديدة بينهم مؤسس شركة مايكروسوفت، بيل جيتس، والرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما والمدير التنفيذي لشركة تسلا للسيارات الكهربائية، إيلون مسك، على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وشهد مساء أمش نشر تغريدة عبر حسابي مسك وجيتس زعمت تضاعف قيمة الألف دولار إذا ما تم إرسالها إلى محفظة العملات المشفرة المضافة في التغريدة وأنه سيتم سداد الألفي دولار خلال نصف ساعة.

وقالت التغريدات التي تبين لاحقا أنها المزوّرة إنه أمام على متابع لهذه الحسابات 30 دقيقة لكي يرسل إلى عنوان محدّد مبلغاً بعملة البيتكوين ليحصل مقابلها على ضعف هذا المبلغ.

وخلال فترة قصيرة تم حذف التغريدة المشار إليها فيما يشير إلى عملية قرصنة للحسابات. وطالت عملية القرصنة حسابات أخرى تحظى بمتابعات كثيرة، حيث تم نشر تغريدات مشابهة على الحسابات الأخرى في أوقات متزامنة.

ومن بين الشخصيات التي تعرضت للاختراق يضا باراك أوباما وجو بايدن وجيف بيزوس، بالإضافة إلى كبريات الشركات الأميركية مثل آبل وأوبر.

وقالت إدارة موقع تويتر حول عملية الاختراق الضخمة إن القراصنة نجحوا في استهداف موظفين لديهم القدرة على الدخول على شبكاتها الداخلية و”استغلوا هذا في السيطرة على الكثير من الحسابات التي تحظى بمتابعة قوية (ومنها حسابات رسمية) ونشر تغريدات باسم أصحابها”.

–