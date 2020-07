أنقرة (زمان التركية) – رصد مذنب نيو ويز (NEOWISE) الذي اكتشفته وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) في سماء مدينة ملاطيا التركية.

استمد المذنب اسمه من تلسكوب نيو ويز واكتشفته وكالة ناسا في شهر مارس/ آذار الماضي.

وأفاد العلماء بإمكانية رؤية المذنب في السماء بالعين المجردة قبل أن يفقد بريقه حتى نهاية الشهر الجاري.

جدير بالذكر أن مذنب نيو ويز هو ألمع مذنب شوهد في نصف الكرة الشمالي خلال ربع قرن.

وبإمكان سكان كوكب الأرض رؤية المذنّب الذي جاء من مناطق بعيدة عن نظامنا الشمسي مرة واحدة بحياتهم، لأنه لن يعود إلا بعد ستة آلاف و800 عام، بعد أن يتم دورة واحدة حول مداره الطويل.

☄️Skywatchers in the Northern Hemisphere with clear skies have a chance to catch a glimpse of Comet C/2020 F3 (NEOWISE). See when and where to look: https://t.co/LTXEpR0LjZ

☄️What is a comet, anyway? What do they look like up close? https://t.co/iNjHoHG59K#cometNEOWISE pic.twitter.com/vRNMIYVJHB

— NASA Solar System (@NASASolarSystem) July 10, 2020