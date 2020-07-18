واشنطن (زمان التركية) – أزيلت تركيا من الموقع الرسمي لإنتاج المقاتلة الأمريكية F-35 في أحدث خطوة عقب تعليق المشاركة التركية في مشروع إنتاج المقاتلة.

وكانت تركيا مسجلة على الموقع الرسمي للمشروع “f35.com” ضمن قائمة الدول المنتجة الرئيسية التسعة والتي تضم الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا وكندا والدنمارك وإيطاليا وهولندا والنرويج وإنجلترا، إلا أنها حذفت من القائمة.

وينتظر من الكونجرس الأمريكي خلال جلسات مناقشة موازنة 2021، في الأشهر المقبلة أن يصدر قرارًا يسمح للقوات الأمريكي سحب 6 طائرات F-35 منحت إلى تركيا ولم تتسلمها بعد، إلا أنه لم تصدر أي تصريحات رسمية حتى الآن تتحدث عن أنه سيتم إعادة شراء هذه الطائرات من تركيا.

وكان البيت الأبيض أعلن في يوليو/ تموز 2019، إخراج تركيا من برنامج تصنيع المقاتلة بشكل رسمي، معتبرا أن: “قرار تركيا شراء منظومة الدفاع الجوي الروسية S-400 من روسيا، جعل من غير الممكن استمرارها في برنامج تصنيع الطائرة F-35”. بعدها أكدت وزارة الدفاع الأمريكية أن تركيا أخرجت من برنامج التصنيع.

ومع استمرار مشاركة المصانع التركية في إنتاج قطع تخص F-35، أوضح مستشار وزارة الدفاع الأمريكية إيلين لورد، أن القرار الخاص بإخراج تركيا من البرنامج يسمح للشركات التركية إنتاج القطع المكلفة بها حتى شهر مارس/ أذار 2020.

وكان عدد من نواب الكونجرس الأمريكيين كشفوا خلال الفترة السابقة استمرار تركيا في مشاركتها، مطالبين الإدارة الأمريكية بالإفصاح عن حقيقة الأمر.

تراجعت تركيا حتى الآن عن تشغيل منظومة الدفاع الروسية S-400 التي كانت سبب الأزمة.

,تشير تصريحات مسئولين روس إلى أنه كما أن تركيا لم تحسم قرارها بشأن تشغيل منظومة الدفاع الصاروخي الروسية S 400، فهي أيضا مترددة في استلام الدفعة الثانية والأخيرة من منظومة الدفاع الصاروخي الروسية، ما يوحي بأن هناك محادثات أمريكية على الخط.

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