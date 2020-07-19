أنقرة (زمان التركية) – انتقد نائب عن حزب الحركة القومية “التهميش” الذي يتعرض له حزبه من قبل حزب العدالة والتنمية الحاكم رغم التحالف الانتخابي بينهم.

وخلال مشاركته في برنامج تلفزيوني وجه البرلماني عن حزب الحركة القومية جمال أجين يورت، تساؤلات إلى نواب ووزراء العدالة والتنمية، قائلا: “ماذا يريد وزير الزراعة منا؟ لماذا لا يدعونا لاجتماعاته وخطاباته. لماذا لا يدعونا نواب حزب العدالة والتنمية للبرامج؟ ماذا فعلنا بهم هل عارضناهم؟ بل ندافع ونتحدث عنهم في كل منبر. لا نعلن عن شيئ سوى باسم تحالف الجمهور. نبدأ كل خطاباتنا بعبارة السيد الرئيس بينما هم يتجاهلونا في كل مكان. في السياسية وفي البلديات وفي الشوارع! وأحدث مثال على هذا وزير الزراعة.

MHP'li Enginyurt: "AKP'yi her yerde savunuyoruz ama onlar her yerde bizi yok sayıyorlar"https://t.co/n2EqWaYf9F pic.twitter.com/neH9szFHgW — sendika.org (@sendika_org) July 18, 2020

ومن اللافت أن حجم الانتقادات التي بدأ يوجهها حزب الحركة القومية إلى شريكه حزب العدالة والتنمية شهد زيادة في الآونة الأخيرة، وأرجع بعض المحللين سبب ذلك إلى تخطيط الأول للتخلي عن الثاني لأسباب مختلفة.

وكان زعيم المعارضة ورئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو أشار إلى احتمالية رغبة الحركة القومية في الانسحاب من التحالف مع حكومة أردوغان في حال عقد انتخابات مبكرة، لافتًا إلى أن دولت بهجلي زعيم الحزب قد لا يريد أن تكون شريكا في الحكومة بالوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد.

وخلال الانتخابات البرلمانية والرئاسية في يونيو 2018 دخل حزب العدالة والتنمية في تحالف انتخابي مع حزب الحركة القومية لتعويض تراجع الشعبية الذي مني به الحزب الحاكم، وظهر بشكل أكبر في انتخابات المحليات التي فازت فيها المعارضة بالبلديات الكبرى.

–