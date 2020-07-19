أنقرة (زمان التركية)ــ علقت تركيا مجددا الرحلات الجوية مع إيران وأفغانستان، في إطار تدابير مكافحة فيروس كورونا.

ونشرت وزارة النقل التركية، اليوم الأحد، بيانا يفيد بذلك.

والسبت، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن تقديرات وزارة الصحة تفيد بإصابة نحو 25 مليون مواطن بالفيروس حتى الآن.

في أفغانستان، بلغ إجمالي الإصابات 35 ألفا و475، منها ألفا و181 وفاة.

وأطلقت تركيا أول رحلة طيران خارجية في 11 حزيران/يونيو، إثر تعليقها في إطار تدابير مكافحة فيروس كورونا، لكن الحكومات التي سمحت بعودة الرحلات الجوية مع تركيا لا تزال محدودة في ظل تسجيل تركيا أكثر من 1000 إصابة كورونا يوميًا.

ومرة أخرى خلت تركيا الأسبوع الماضي من قائمة الدول التي صنفها الاتحاد “آمنة” وسمح لمواطنيها بدخول أراضيه، بعد إغلاق استمر اشهراً إثر تفشي وباء كورونا.

وتوقع بنك الاستثمار الروسي VTB Capital أن تتكبد الخطوط الجوية التركية خسائر بنحو مليار دولار خلال عام 2020 الجاري، جراء توقف رحلات الطيران.

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