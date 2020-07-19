أنقرة (زمان التركي) – كشف تقرير أن استثمارات الأتراك المباشرة في الخارج بلغت نحو 48 مليار و148 مليون دولار.

ويمتلك المستثمرون الأتراك استثمارات مباشرة في 132 دولة حول العالم.

وبالنظر إلى توزيع هذه الاستثمارات يتبين تمتع هولندا بنصيب الأسد من هذه الاستثمارات، حيث بلغ حجم استثمارات الأتراك المباشرة في هولندا منذ عام 2002 نحو 14 مليار و7 ملايين دولار، وبلغ نصيب هولندا من إجمالي استثمارات الأتراك في الخارج، التي أخذت تتزايد منذ عام 2012، نحو 29.09 في المئة.

وذكرت صحيفة (جمهوريت) أن عام 2015 شهد أضخم استثمارات للمستثمرين الأتراك في الخارج بحجم استثمارات بلغ 5 مليارات و242 مليون دولار، بينما سجل عام 2002 أدنى حجم استثمارات للمستثمرين الأتراك في الخارج بحجم استثمارات بلغ 251 مليون دولار.

وجاءت أذربيجان في المرتبة الثانية بحجم استثمارات بلغ 6 مليارات و671 مليون دولار وهو ما يعادل 13.86 في المئة من إجمالي الاستثمارات التركية بالخارج. وكانت المرتبة الثالثة من نصيب الولايات المتحدة بحجم استثمارات بلغ 6 مليارات و460 مليون دولار ما يعادل 13.42 في المئة.

وجاءت بريطانيا في المرتبة الرابعة برصيد 6.26 في المئة تلتها ألمانيا في المرتبة الخامسة برصيد 5.92 في المئة ثم مالطا في المرتبة السادسة برصيد 2.73 في المئة.

واحتلت لوكسمبورج المرتبة السابعة برصيد 2.62 في المئة تلتها سويسرا في المرتبة الثامنة برصيد 2.24 في المئة ثم روسيا في المرتبة التاسعة برصيد 2.13 في المئة ثم أيرلندا في المرتبة العاشرة برصيد 1.54 في المئة.

وعلى صعيد دول الجيران تصدرت العراق القائمة بحجم استثمارات بلغ 442 مليون دولار. وجاءت رومانيا في المرتبة الثانية برصيد 421 مليون دولار ثم جورجيا في المرتبة الثالثة برصيد 240 مليون دولار. واحتلت بلغاريا المرتبة الرابعة برصيد 191 مليون دولار ثم إيران في المرتبة الخامسة برصيد 165 مليون دولار تلتها اليونان في المرتبة السادسة برصيد 137 مليون دولار ثم سوريا في المرتبة السابعة برصيد 17 مليون دولار.

وعلى صعيد مجالات الاستثمار تصدر قطاع التعدين والمحاجر قائمة مجالات الاستثمارات التركية بالخارج، حيث تزايد اهتمام المستثمرين الأتراك بهذا القطاع منذ عام 2013.

وبحسب بيانات الأشهر الخمسة الأولى من 2020 فقد انخفضت الاستثمارات التركية المباشرة في الخارج بنسبة 48.5 في المائة هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019 التي بلغت 802 مليون دولار. وحقق قطاع التعدين والمحاجر أعلى استثمار في الأشهر الخمسة الأولى بقيمة 193 مليون دولار في. أما الدولة التي حصلت على النصيب الأكبر من استثمارات التركية فهي هولندا بمبلغ 245 مليون دولار.

وتعتبر تركيا سوقا غير آمن للاستثمار بسبب عدم سيادة القانون، والاضطرابات السياسية، ويفضل المستثمرون الأتراك التواجد في أسواق خارجية، فيما يتجنب المستثمرون الأجانب الاستثمار بالسوق التركي.

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