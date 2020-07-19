ملاطيا (زمان التركية) – ضرب زلزال متوسط الشدة، بقوة 3.9 درجة على مقياس ريختر، مساء أمس السبت، ولاية ملاطيا وسط تركيا.

وفق معهد “قنديلي” لرصد الزلازل تعرضت بلدة بوتورجا بولاية ملاطيا لزلزال بقوة 3.9 درجة على مقياس ريختر وقع عند الساعة 22:52 مساء أمس السبت.

ووقع الزلزال على عمق 5.0 كليومترات، ولم ترصد حتى الآن إصابات أو خسائر في الأرواح.

وقالت هيئة الكوارث الطبيعية والزلازل أن الزلزال كان متوسط الشدة، بقوة 3.7 درجات على مقياس ريختر، مؤكدة أيضا أنه لم يخلف أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

ويأتي الززال بعد آخر تعرضت له قضاء آندرين بولاية قهرمان مرعش، جنوب تركيا، فجر السبت، بلغت قوته 3.9 درجات، بمقياس ريختر، ووقع الزلزال على عمق 15.82 كم تحت سطح الأرض.

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