إسطنبول (زمان التركية) – قال تقرير لصحيفة “مليت” التركية إن أنقرة أرسلت راجمات صواريخ T-122 سقاريا من طراز (ÇNRA) محلية الصنع، إلى ليبيا، لتدعيم القوات الموالية لحكومة الوفاق المدعومة من قبلها، استعدادًا للهجوم على سرت.

الجريدة أوضحت أن إرسال راجمات الصواريخ تركية الصنع من طراز T-122 سقاريا (ÇNRA)، يأتي ضمن خطة تدعيم صفوف القوات الموالية لحكومة الوفاق استعدادًا للهجوم على سرت والجفرة.

وأوضح تقرير “مليت” أن القوات المسلحة التركية تواصل الدعم اللوجستي وإرسال المعدات العسكرية إلى قوات حكومة الوفاق، إلى قاعدتي الوطية ومصراتة، عن طريق طائرتي شحن تابعتين للقوات الجوية التركية، الأول من طراز C-130، والثانية من طراز A400.

وأشارت إلى أن راجمات الصواريخ التي وصلت إلى ليبيا وضعت بالقرب من سرت، ويصل مدى صواريخها إلى 40 كيلو مترًا، زاعمة أنها استخدمت بشكل فعال في العمليات العسكرية التي شنتها القوات المسلحة التركية على سوريا.

من جهة اخرى قالت تقارير واردة من ليبيا، إن عشرات العربات العسكرية لقوات الوفاق انتقلت من مصراتة إلى سرت، على متنها 300 مقاتل بينهم مرتزقة من سوريا وتونس.

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