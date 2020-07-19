إسطنبول (زمان التركية) – حذر العالم الجيولوجي التركي، البروفيسور ناجي جورور من أن هناك ظواهر متتالية تحذِّر من أن موعد زلزال ساحل مرمرة المدمر الذي ستتأثر به إسطنبول بشدة قد اقترب.

وأكد جورور على ضرورة أن يكون المواطنون في أعلى درجات الوعي والتيقظ استعدادًا للزلزال المرتقب، خاصة وأن جميع الظواهر التي تظهر حاليًا تشير إلى أن موعد حدوث الزلزال المتوقع أن تصل قوته أكثر من 7 درجات على مقياس ريختر ويدمر أجزاء كبيرة من مدينة إسطنبول، قد اقترب للغاية.

وقال: “نحن نتحدث عن مئات الآلاف من الضحايا. لم ندرب شعبنا على كيفية الاستعداد ومواجهة الأمر. هذا ما يخيف الناس. زلزال مرمرة المدمر يصرخ قائلًا: أنا قادم”.

وتحدث البروفيسور ناجي جورور عن تجربته مع الزلزال المدمر الذي تعرض له تركيا في عام 1999، قائلًا: “استيقظنا عند حدوث الزلزال. أطفالي كانوا صغارًا في السن. بالتأكيد خافوا، وصرخوا. أول ما قمت به هو اصطحابهم إلى طاولة فراغ الحياة التي كنت وضعتها في منزلي. جلسنا القرفصاء. كنت أخاف مثل الجميع من وهلة الزلزال”.

وانتقد إهمال الدولة والحكومات التركية المتعاقبة التي حولت أحد أهم الشوارع الحوية في مدينة إسطنبول، مثل شارع بغداد إلى بؤرة للأبراج والعمارات الشاهقة، رغم ضيق عرض الشارع، مما جعله أكثر الأماكن غير الأمنة في حالة حدوث الزلزال.

وأمس السبت وقع زلزالان متوسطان الشدة في تركيا، الأول في ولاية قهرمان مرعش، جنوب تركيا، فجر السبت، بلغت قوته 3.9 درجات، والثاني في ولاية ملاطيا وسط تركيا مساء السبت بقوة 3.9 درجات على مقياس ريختر.

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