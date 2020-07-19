إسطنبول (زمان التركية) – كشفت وسائل الإعلام التركية، أن نادي غلطة سراي التركي يستعد لعقد لقاءات واجتماعات مع ويليام دفيلا مدير أعمال اللاعب المصري المحترف محمود تريزيجيه، من أجل استعارته من نادي أستون فيلا الذي يحترف في صفوفه في الدوري الإنجليزي، خلال الانتقالات الصيفية.

اللاعب المصري تريزيجيه كان قد بدأ احترافه في الدوري التركي من خلال اللعب في صفوف نادي قاسم باشا، وقدَّم في صفوفه مباريات رائعة، وفي تلك الفترة شارك مع المنتخب المصري لكرة القدم في بطولة كأس العالم، بعدها انتقل إلى صفوف نادي أستون فيلا الإنجليزي، إلا أن التقارير والمقربين منه يتحدثون عن رغبته في الانتقال إلى نادٍ آخر، بعد التعثر المستمر لنادي أستون فيلا.

المصادر المطلعة داخل المربع الأخضر في غلطة سراي تتحدث عن أن المدير الفني للنادي فاتح تريم طلب من إدارة النادي التعاقد مع اللاعب المصري محمود تريزيجيه تحديدًا رغم وجود العديد من البدائل، من أجل تعزيز الأطراف الهجومية للفريق.

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