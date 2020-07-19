إسطنبول (زمان التركية) – حالف الحظ نادي غلطة سراي التركي، الذي يقدّم موسمًا غير موفق خلال الدوري الحالي، بالفوز على منافسة نادي جوزتابه بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ضمن مباريات الأسبوع 33 من الدوري التركي الممتاز لكرة القدم.

الفوز الذي حققه غلطة سراي يعتبر غاليًا، إذ هو الفوز الأول الذي يحققه الفريق بعد خسارة وتعادل طيلة 8 مباريات، جعل رصيد نقاطه يرتفع إلى 55 نقطة، بعد تجمد عند 52 نقطة.

بهذا الفوز يحافظ غلطة سراي على مركزه الخامس في ترتيب مباريات الدوري الممتاز، أما نادي جوزتابه فقد استقر في مركزه الحادي عشر.

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