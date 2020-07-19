عمان (زمان التركية)ـــ يوفر مشروب اليانسونذو النكهة المميزة، عددا من الفوائد الصحية ويتم يستخدم لخصائصه الطبية المتنوعة، وفي المقال التالي من موقع (ويب طب) سنستعرض معكم مميزات مشروب اليانسون.

يعد اليانسون نبات عشبي تم استخدامه في المجال الطبي منذ زمن طويل، حيث تستخدم بذوره وزيته وأحيانًا جذوره وأوراقه أيضًا لصنع دواء لعلاج مشاكل الجهاز الهضمي وغيرها من المشاكل الصحية.

ويستخدم اليانسون أيضًا بشكل شائع لإضافة مذاق لذيذ للأطعمة والمشروبات والحلويات، وغالبًا ما يستخدم كعطر في الصابون والكريمات والعطور.

فوائد شرب اليانسون قبل النوم

لا توفر أي من الدراسات الحالية فوائد شرب اليانسون قبل النوم على وجه الخصوص، ولكن يعرف اليانسون بشكل عام بخصائصه القوية التي تعزز الصحة وتعمل كعلاج طبيعي لمجموعة متنوعة من الأمراض، وفيما يلي أبرز فوائد اليانسون التي أثبتتها الدراسات:

1. غني بالعناصر الغذائية

إن بذور اليانسون منخفضة السعرات الحرارية ولكنها تحتوي على كمية جيدة من العديد من المعادن الهامة، بما في ذلك الحديد والمنغنيز والكالسيوم.

2. ينظم سكر الدم

يعد الحفاظ على مستويات السكر طبيعية في الدم تحدي كبير بالنسبة لمرضى السكري، وعلى الرغم من الحاجة إلى مزيد من الدراسات، لكن هناك بعض الأبحاث الواعدة التي تظهر أن بذور اليانسون يمكن أن تساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم، حيث أشارت دراسة أجريت على الحيوانات إلى أن اليانسون يحتوي على مركب فعال يسمى الأنيثول، والذي يساعد في منع ارتفاع نسبة السكر في الدم..

3. يمنع نمو الفطريات والبكتيريا

تظهر دراسات أنبوب الاختبار أن بذور اليانسون ومركباتها لها خصائص مضادة للميكروبات بشكل فعال مما قد تمنع الإصابة بالعدوى وتمنع نمو سلالات معينة من الفطريات والبكتيريا.

4. يخفف من أعراض انقطاع الطمث

إن الانخفاض الطبيعي لمستوى الهرمونات مع تقدم النساء في العمر يتسبب في انقطاع الطمث، وتشمل أعراضه الشائعة الهبات الساخنة وجفاف المهبل والتقلبات المزاجية واضطرابات النوم.

وقد أظهرت بعض الدراسات أن بذور اليانسون تساعد في تخفيف أعراض انقطاع الطمث، ولها فعالية في تقليل شدة الهبات الساخنة.

كما يمكن أن تساعد بعض المركبات الموجودة فيها أيضًا في الحماية من الإصابة بهشاشة العظام من خلال منع فقدان كثافة العظام ، وهو أحد الأعراض المميزة لانقطاع الطمث الذي يحدث نتيجة انخفاض مستويات هرمون الاستروجين في الجسم.

5. قد يساعد في علاج الاكتئاب

من المثير بالاهتمام أن بعض الدراسات تظهر أن بذور اليانسون قد تساعد في علاج الاكتئاب وتقليل أعراضه وقد تكون فعاليتها مماثلة لبعض الأدوية المضادة للاكتئاب.

6. قد يقي من قرحة المعدة

تعتبر قرحة المعدة عبارة عن تقرحات مؤلمة تتكون في بطانة المعدة، وتسبب أعراضًا تشمل عسر الهضم والغثيان والشعور بالحرقة في الصدر.

وعلى الرغم من أن العلاج التقليدي يعتمد عادةً على استخدام الأدوية لتقليل إفراز حمض المعدة، إلا أن الأبحاث الأولية تشير إلى أن بذور اليانسون يمكن أن تساعد في منع قرحة المعدة وتقليل أعراضها، وذلك عن طريق تقليل إفراز حمض المعدة وحماية الخلايا من التلف.

7. قد يقلل الالتهاب

وجدت الدراسات التي أجريت على الحيوانات وأنابيب الاختبار أن بذور اليانسون غنية بمضادات الأكسدة التي من شأنها أن تقلل الالتهاب مما يساعد في منع الأمراض المزمنة، مثل: أمراض القلب والسرطان والسكري.

8. فوائد أخرى

تتعدد الفوائد المحتملة لشرب اليانسون بشكل عام، وإليك أبرزها:

منع الأرق.

تحسين وظيفة الجهاز الهضمي.

التخفيف من أعراض الربو.

العناية بالبشرة.

تقوية جهاز المناعة.

تعزيز الجهاز التنفسي.

الحد من تكرار النوبات.

تحسين عملية الأيض.

فقدان الوزن.

تحسين صحة القلب.

علاج الجرب.

علاج الصدفية.

منع تجلط الدم.

يساعد في تخفيف الإمساك.

التخفيف من أعراض الدورة الشهرية.

مضاد للتشنج.

تخفيف اكتئاب ما بعد الولادة.

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