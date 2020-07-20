عمان (زمان التركية)ــ نقص مستويات فيتامين d3 قد يسبب أعراضا وعلامات كثيرة؛ وفي المقال التالي من موقع (ويب طب) سنتعرف على ما هي أعراض نقص فيتامين d3؟ من هم الأكثر عرضة للإصابة بهذا النقص؟ وكيف يمكننا تعويض هذا النقص؟

يعني نقص فيتامين D3 عدم حصول جسمك على الكمية الكافية منه للقيام بالوظائف الطبيعية.

يختلف فيتامين D3 اختلافًا كبيرًا عن الفيتامينات الأخرى حيث أن جلد الإنسان إضافة لأشعة الشمس يدخلان في عملية تصنيعه.

لذلك فإن الأفراد ذوي البشرة الفاتحة والأفراد ذوي الأعمار الصغيرة جلدهم قادر على التدخل في صناعة فيتامين D بشكل أكبر من الأشخاص ذوي البشرة الداكنة والأفراد فوق سن 50.

أهمية فيتامين D3

تكمن أهمية فيتامين D3 في أجسامنا على بقائها صحية أكثر، هذا الفيتامين لديه الكثير من المهام حول أرجاء جسمنا مثل :

إبقاء على قوة العظام تحتاج العظام فيتامين D ليتمكن الجسم من استخدام الفسفور والكالسيوم لبناء العظام.

يساعد على امتصاص الكالسيوم لان الكالسيوم وفيتامين D يعملان شوية في المحافظة على قوة العظام.

يعمل مع جارات الغدة الدرقية للإبقاء على توازن بعض المواد في الجسم .

تعرف الان على أبرز أعراض نقص فيتامين D

أعراض نقص فيتامين D3

أعراض نقص فيتامين D3 قد توصف بأنها ماكرة حيث أنها قد تحتمل أكثر من سبب بعض الأفراد قد لا يعلمون أنهم مصابون بنقص فيتامين D.

لكن هناك بعض الأعراض قد تدل على نقص فيتامين D وتشتمل أعراض نقص فيتامين D3 على :

التعب والإرهاق الشديدين.

الام في في العظم.

الام في المفاصل.

الام متعددة في العضلات.

مزاج حزين مائل للإكتئاب..

فقدان الطاقة.

الإصابة بالأمراض بشكل أسرع وأكثر من الطبيعي..

الشعور بالقلق.

زيادة في الوزن.

تساقط الشعر.

من هم الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بنقص فيتامين D3

بعض الأفراد لديهم فرصة أكبر من غيرهم للإصابة بنقص فيتامين D3 مثل :

الرضع الذين يعتمدون على حليب الأم فقط في نظامهم الغذائي، حيث لا يعتبر حليب الأم مصدر لفيتامين D3.

الأفراد الذين تجاوزوا سن 50، حيث أن جلودهم لا تدخل في عملية تصنيع فيتامين D3 بنفس الكفاءة للأفراد الأصغرًا سنًا.

الأفراد ذوي البشرة الداكنة، لأن هؤلاء الأفراد لديهم مقدرة أقل في تصنيع فيتامين D3 من الأفراد ذوي البشرة الفاتحة.

الأفراد الذين يعانون من أمراض التي تعنى بالدهون حيث أن فيتامين D3 يحتاج الدهون ليتم امتصاصه.

الأفراد الذين يعانون من السمنة، حيث أن الدهون قد ترتبط بفيتامين D3 وتمنع اطلاقه للدم.

الأفراد الذين يعانون من أمراض الكلى أو أمراض الكبد.

الأفراد الذين يعانون من فرط نشاط الغدة الدرقية.

الأفراد الذين يعانون من أمراض تتمثل في تكوين حبيبات (Granulomas) وهي مجموعة من الخلايا التي تظهر نتيجة للالتهابات المزمنة.

الأفراد الذين يعانون من أورام لمفية.

الأفراد الذين يأخذون أدوية قد تؤثر على عمليات أيض فيتامين D3 مثل (Cholestyramine) والأدوية المضادة للصرع.

من أين يمكن الحصول على فيتامين D3

يمكن الحصول على فيتامين D3 من مصادر عدة:

السمك

كبد العجل

الأجبان

الفطر (المشروم).

صفار البيض

الحليب المدعم.

رقائق الفطور المدعمة بفيتامين D.

العصائر المدعمة بفيتامين D3.

المنتجات الألبان المدعمة بفيتامين D3.

ويمكن الحصول عليه عن طريق شراء أقراص متعددة الفيتامينات التي تحتوي على فيتامين D3، راجع الطبيب المختص الخاص بك وتأكد من الكمية المطلوبة والمدة المحتاجة لتعويض نقص فيتامين D3

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