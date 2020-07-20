بيروت (زمان التركية)ـــ حجزت السلطات في لبنان على أصول مملوكة لحاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة.

وأصدر رئيس دائرة تنفيذ بيروت القاضي فيصل مكي، اليوم الإثنين قرارا بالحجز الاحتياطي على أصول احاكم مصرف لبنان رياض سلامة. بحسب وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.

القرار يأتي على خلفية استدعاء مقدم من المحامين، ضمن مجموعة “الشعب يريد إصلاح النظام”.

وبحسب الوكالة: “القرار جاء كذلك، بناء على شكوى ضد حاكم مصرف لبنان، بجرائم النيل من مكانة الدولة المالية، وحض الجمهور على سحب الأموال المودعة في المصارف، وبيع سندات الدولة، والإهمال الوظيفي والاختلاس”.

وتتضمن الأصول المحجوز عليها “الأسهم العائدة لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، في عدد من العقارات والمنقولات المملوكة منه في منزله الكائن في محلة الرابية”.

وجاء قرار مكي على خلفية استدعاء مقدم من المحامي

ومنذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، خرجت احتجاجات واسعة في لبنان تطالب برحيل الطبقة السياسية وإجراء إصلاحات اقتصادية والقضاء على الفساد.

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على خلفية الاحتجاجات استقالة حكومة سعد الحريري، في 29 أكتوبر الماضي، وتشكلت حكومة جديدة برئاسة حسان دياب، في 11 فبراير/ شباط الماضي إلا أن هناك انقساما حادًا حولها.