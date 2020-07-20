أنقرة (زمان التركية)ــ قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالن، إن بلاده لا ترغب في تصعيد التوتر ومواجهة مصر في ليبيا، لكنه أكد في الوقت ذاته على دعم حكومة الوفاق الوطني في طرابلس.

كالن قال في لقاء مع قناة “N TV” التركية: “لسنا مع تصعيد التوتر في ليبيا. ليس لدينا أي خطة أو نية أو تفكير لمجابهة أي دولة هناك، للحكومة الوطنية الليبية حق الدفاع عن نفسها. وتركيا حتما ستواصل تقديم دعمها لهذه الحكومة”.

وأشار الناطق باسم أردوغان إلى أنّ تركيا والحكومة الوطنية الليبية تربطهما اتفاقية تعاون عسكري موقعة في ديسمبر/ كانون الأول 2019. وفي إطارها يقدم الدعم التركي.

وبعد أن تطرق كالن لقصف قاعدة الوطية الجوية، قال: “نوايا الذين قالوا بوقف إطلاق النار وتحقيق السلام في ليبيا، كانت واضحة عندما قصفوا مطار معيتيقة ورددوا: يجب أن يكون حكم ليبيا بأيدينا، وحشدوا عسكريا في سرت والجفرة”.

وقال كالن: “الجدل الدائر حول محور سرت – الجفرة الليبيتين، يجب تقييمه ضمن سياق المشهد العام في ليبيا”.

وأضاف: “قوات حفتر، تواصل منذ فترة إرسال التعزيزات إلى القاعدة العسكرية في الجفرة، منتهكة بذلك اتفاق الصخيرات”.

وأوضح قالن أن “التعزيزات العسكرية المذكورة عبارة عن إرسال المرتزقة من قوات فاغنر، وغيرها من الميلشيات العسكرية الممولة من دولة الإمارات”.

واستطرد: “في الوقت الذي تجري فيه هذه الأحداث، يتم اتهام حكومة الوفاق الليبية بشكل مباشر، وتركيا بشكل غير مباشر، بانتهاك اتفاق الصخيرات، هذا أمر غير مفهوم”. وفق وكالة (الأناضول).

وأردف: “عند النظر إلى المشهد العام هذا، يتضح عدم وجود نية لدينا بمواجهة مصر أو فرنسا أو أي بلد آخر هناك (في ليبيا)”.

جاء ذلك قبل أن يعقد البرلمان المصري اليوم الإثنين “جلسة سرية” لمنح تفويض للرئيس عبدالفتاح السيسي لإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا.

وكان البرلمان الليبي منح قبل أيام مصر حق التدخل العسكري في ليبيا.

ويوم السبت الماضي قال تقرير لوكالة (رويترز) إن مقاتلي حكومة الوفاق الليبية يقتربون من مدينة سرت لاستردادها، وأفادت أن قوات حكومة الوفاق الليبية تحركت برفقة دبابات ونحو 200 مدرعة من مدينة مصراتة صوب مدينة تاورغاء القريبة من سرت.

من جهته اعتبر مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي العميد خالد المحجوب، الأبناء المتداولة حول وجود تحركات لحكومة الوفاق المدعومة من تركيا نحو مدينة سرت، مجرد استعراض فقط، وقال إن التحركات قرب مدينة مصراته وبعيدة من سرت، وأكد أنها مناورة للشحن الإعلامي فقط.

وكانت مصر حذرت من تخطي خط سرت – الجفرة، وقالت إنه يعتبر خط أحمر بالنسبة للأمن القومي المصري.

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في تصريحات الشهر الماضي، إن القوات المسلحة المصرية مستعدة للدفاع عن الأمن القومي للبلاد من خلال عمليات داخلية أو خارجية، وأن سرت – الجفرة تعتبر خطا أحمر بالنسبة للأمن القومي المصري.

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