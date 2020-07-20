أنقرة (زمان التركية) – ستعتمد تركيا على الخارج في إنتاج نحو نصف مكونات سيارتها الكهربائية الجديدة، وستعمل بحسب المسئولين على تقليص ذلك لاحقا.

وقالت صحيفة صباح التركية أن شركة TOGG المنتجة للسيارة الكهربائية أنهت 93 في المئة من أعمال اختيار الموردين الأجانب.

وكان يوم السبت الماضي قد شهد وضع حجر الأساس في مصنع سيارات TOGG الذي سيتم إنشائه في بلدة “جمليك” بمدينة بورصا غرب تركيا.

هذا وتخطط الحكومة للانتهاء من أعمال إنشاء المصنع خلال 18 شهرا على أن يتم طرح أول دفعة من سلسلة السيارات في الربع الأخير من عام 2022.

وفي مستهل عملية إنتاج السيارة الكهربائية التي تقول أنقرة إنها ستكون محلية بنسبة 100 في المئة، ستبلغ في البداية نسبة المساهمة المحلية 51 في المئة فقط وسيتم الاعتماد على منتجات مصنعة في الخارج لإنتاج السيارة.

وبحسب المسئولين تسعى الحكومة لرفع نسبة المساهمة المحلية في عملية الإنتاج إلى 68 في المئة في عام 2025.

وهاجم الرئيس التركي رجب أردوغان، السبت الماضي من سماهم “لوبي الخائفين” بسبب التشكيكات في حقيقة إنتاج تركيا سيارة محلية الصنع بالكامل، بينما لم يقدم ما يضحد مزاعمهم.

ولم يرد أردوغان على المعلومات التي تقول، إن مصنع السيارة التركية سيكون دوره تجميع الأجزاء الأساسية للسيارة بعد تصميمها وتصنيعها بالخارج.

وحدد الرئيس التركي مدة 18 شهرا للانتهاء من بناء المصنع، وإطلاق السيارة للاستخدام نهاية 2022، قائلا: “وبهذا سيكون أول مصنع سيارات في أوروبا يبدأ إنتاجه بصناعة سيارات رياضية كهربائية متعددة المهام”.

وأوضح أن المنشأة لن تكون مجرد مصنع، بل مجمعا يشتمل على عدة مرافق صناعية من شأنها أن تغير مفهوم المصنع جذريا في أذهان الناس.

والأسبوع الماضي سخر مقدم البرامج التركي في قناة (خبر ترك) فاتح ألتايلي من إسناد تصنيع مكونات أول سيارة تركية “محلية الصنع” إلى شركة ألمانية مقابل 250 مليون يورو بعدما أعلنت السلطات أنها ستكون محلية الصنع كليا.

وبعدما تبين أن تصميم السيارة الخارجي إيطالي، اتضح أيضا أن المكونات الداخلية للسيارة التركية، التي سيتم إنتاجها ستكون ألمانية الصنع.

وقال فاتح آلتايلي في مقال إن الشركة الألمانية ستحصل على 250 مليون يورو “ومن ثم ستعلنون وكأن الأمر تم إنجازه بمهارة -تركية- فذة”.

هيكل إيطالي ومكونات ألمانية

وواصل الكاتب حديثه ساخرا: “أهنئ مجموعة شركات صناعة السيارات في تركيا ومدرائها على هذه الحملة والاتفاقية المحلية. ممتن كثيرا للجهود التي بذلوها من أجل سياراتنا المحلية الصنع ذات الهيكل الخارجي الإيطالي الصنع والمعدات الداخلية الألمانية الصنع!”.

وبهذا سيقتصر نصف نشاط المصنع التركي على تجميع المكونات الأساسية للسيارة التركية المزعوم أنها محلية الصنع.

وكان المدير التنفيذي لشركة “TOGG” جورجان كاراكاش، كشف في وقت سابق الستار عن الشركات الأجنبية المشاركة في إنتاج السيارة التركية الأولى، التي قدمها الرئيس رجب أردوغان العام الماضي، على أنها محلية الصنع بالكامل.

جورجان كاراكاش قال في تصريحات صحافية: “نتفاوض مع شركة Bosch الألمانية من أجل إنتاج المحرك الكهربائي للسيارة. كما وقعنا على اتفاقيات سرية مع 6 شركات كبيرة في الصين لإنتاج البطاريات. وسيتم الاتفاق مع شركة واحدة منها. كما اخترنا شركة “EDAG” الألمانية للهندسة، كشريك تكنولوجي فيما يتعلق بالاندماج في السيارة”.

وقال “كذلك شركة “Myra” الإنجليزية، هي أحد شركائنا أيضًا فيما يتعلق بالهيكل والأجزاء السفلية من السيارة. واتفقنا مع الإيطاليين من أجل التصميم. نحن نبحث عمن يقوم بهذا العمل بأفضل شكل في جميع أنحاء العالم. وسننتهي من اختيار الموردين خلال شهر أبريل/ نيسان أو مايو/ أيار. سنجلب التكنولوجيا إلى بلدنا وسننظر مع من سيمكننا التنفيذ. أجرينا أبحاثًا بمبالغ ضخمة. ننظر للتكلفة إذا كنا سننتج في تركيا أو في دولة أخرى”.

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