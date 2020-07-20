أنقرة (زمان التركية) – فرض موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، تعليقًا مؤقتًا على حساب مؤسسة البسفور العالمية التي تقول معلومات إنها مرتبطة بكيان “البجع” الذي يعمل لحساب حزب العدالة والتنمية الحاكم لتشويه معارضيه ومنافسيه.

وبسبب التعليق المفروض على الحساب، تظهر رسالة: “انتباه! هذا الحساب تم تعليقه مؤقتًا. أنت تحصل على هذا التحذير بسبب ملاحظتنا وجود أنشطة غير طبيعية على هذا الحساب. هل تريد الاستمرار في عرض هذا الحساب؟”.

كما قررت إدارة تويتر فرض القيود نفسها على حسابين آخرين تابعين للمؤسسة نفسها، وأوضحت أن السبب هو اكتشاف أنشطة غير طبيعية عبر هذه الحسابات.

والبسفور العالمية تمارس أنشطة “جماعات ضغط” و”إنتاج دعاية للجهات السياسية والاجتماعية الفعالة” بحسب التعريف الوارد بموقعها الإلكتروني.

يشار إلى أن الشهر الماضي، شهد غلق إدارة توتير نحو 7000 حساب بسبب أنشطة غير مشروعة، وقال مراقبون إن تلك الحسابات تستخدمها لجان الذباب الإلكتروني التابعة لحزب العدالة والتنمية لتوشيه المعارضين، وتلميع نظام حزب العدالة والتنمية، وتغيير محور حديث الشارع.

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