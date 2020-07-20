أنقرة (زمان التركية) – أعلنت السلطات الصحية في تركيا تسجيل 924 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وتسجيل 16 حالة وفاة جديدة، مساء الأحد.

وزير الصحة التركي، فخر الدين كوجا، أوضح أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس في تركيا ارتفع إلى 219 ألفًا و641 حالة، وإجمالي عدد الوفيات أيضًا ارتفع إلى 5491 حالة.

ومنذ نحو أسبوع لم تتجاوز إصابات كورونا في تركيا 1000 حالة.

وأشار فخر الدين كوجا إلى أن عدد المصابين داخل غرف الرعاية المركزة بلغ 1246 حالة، وعدد المصابين المستخدمين لأجهزة التنفس الاصطناعي بلغ 398 حالة.

أما عدد المتعافين من الإصابة فقد ارتفع إلى 202 ألفًا و10 حالات، بعد تسجيل 997 حالة تعافي جديدة.

وفيما يتعلق بعدد التحاليل الطبية التي أجريت منذ بداية الأزمة للحالات المشتبه في إصابتهم بالفيروس أو المخالطين لحالات مصابة، فقد ارتفع العدد إلى 4 ملايين و273 ألفًا و377 تحليلًا، بعد إجراء 41 ألفًا و310 تحليلًا جديد خلال 24 ساعة الأخيرة.

–